Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2026: a che ora finisce

Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2026, in onda su Rai 1 stasera, mercoledì 6 maggio? Il gala del cinema italiano andrà in onda dalle ore 21.30 alle ore 23,55. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse). L’evento va in onda stasera con la conduzione di Bianca Balti e Flavio Insinna in diretta dagli studi di Cinecittà. Sarà possibile seguire la cerimonia anche in 4K sul canale dedicato o in streaming su Rai Play. Appuntamento dunque subito dopo Affari Tuoi. Prevista la diretta anche su Radio 2.

Anticipazioni

Nel corso della cerimonia saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello e i David Speciali. Alla conduzione una coppia inedita formata da Bianca Balti e Flavio Insinna. La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello assegna 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 nelle sale cinematografiche, 1 Premio David per il cinema internazionale, 1 Premio David per il Miglior Film Documentario e 1 per il Miglior Cortometraggio italiano.

21 Premi David per il cinema italiano: film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale (adattamento), produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, casting, compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio, suono, effetti visivi VFX.

1 Premio David per il cinema internazionale, destinato a una delle opere straniere distribuite in Italia.

1 Premio David Cecilia Mangini per il miglior film documentario.

1 Premio David di Donatello per il Miglior cortometraggio.

Una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado assegna 1 Premio David Giovani, promosso da MiC MI con Agiscuola, ANEC e Accademia del Cinema Italiano, e destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni; 1 David dello Spettatore viene assegnato al film italiano uscito entro il 31 dicembre 2025, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori nelle sale cinematografiche calcolato al 28 febbraio 2026. I David Speciali, designati dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo, saranno assegnati a personalità del mondo del cinema.