Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il tempo della fiducia: nonostante i sentimenti che Tommaso prova per Rosa, non sembra indifferente al fascino di Sharon, la quale al corso di Rosario ci prova spudoratamente con lui. Sonia intanto riceve delle cattive notizie dal proprio avvocato: dal momento che l’accusa a suo carico è molto grave (avendo ucciso un agente di polizia) probabilmente resterà in carcere finché non avrà compiuto i 25 anni. Lorenza aiuta Federico e Samuele a rapinare una farmacia, ma la cosa sfugge di mano quando quest’ultimo picchia selvaggiamente la farmacista venendo fermato da Federico, e infine scappano. Lorenza si sta rendendo conto che Samuele è fuori controllo, mentre Sofia si dispera, specialmente quando vede sul computer il video della rapina alla farmacia. Alina rivela a Pino di essere incinta, ma se lui è felicissimo, lei ammette che per ora non riesce a provare dei sentimenti davanti alla prospettiva di diventare madre.

Verità nascoste: Patrizio Oliva, amico di vecchia data di Massimo, va all’IPM e convince Diego, Sonia, Raffaele e Marta a partecipare a un torneo amichevole di pugilato. Sonia confessa a Marta che ora lei e Diego stanno insieme, Marta afferma che non è dispiaciuta, tuttavia non vuole separarsi da Sonia che al contrario di lei dovrà scontare più anni di galera, dunque le propone un’evasione, il torneo di pugilato creerà l’occasione perfetta. Sofia è in preda alla rabbia per la scomparsa di Lorenza, nel cortile dell’IPM arriva anche a essere violenta con Simone e Luigi. Sofia confessa ad Alina di non essere stata una brava madre, non si è mai sentita portata a crescere una figlia. Intanto Rosa in sala colloqui chiede a Carmela delle spiegazioni, lei giura di non averle sparato (mentendo spudoratamente) affermando che Tommaso a causa dell’esperienza traumatizzante ricorda male quello che è accaduto: Rosa ingenuamente le crede.

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: