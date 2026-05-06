David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia in onda su Rai 1
David di Donatello 2026: candidature (nomination, premi), conduttori, ospiti, vincitori, Rai 1, streaming
Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, in diretta su Rai 1 va in scena la premiazione della 71esima edizione dei David di Donatello, i premi del cinema italiano. Una serata con tanti ospiti e il meglio del cinema italiano, per premiare i film usciti in sala nel corso del 2025. Alla conduzione la coppia formata da Bianca Balti e Flavio Insinna. L’evento si svolgerà negli studi di Cinecittà, luogo simbolo del cinema italiano e punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.
Anticipazioni, conduttori, premi e ospiti
Nel corso della cerimonia saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello e i David Speciali. Alla conduzione una coppia inedita formata da Bianca Balti e Flavio Insinna. La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello assegna 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 nelle sale cinematografiche, 1 Premio David per il cinema internazionale, 1 Premio David per il Miglior Film Documentario e 1 per il Miglior Cortometraggio italiano.
- 21 Premi David per il cinema italiano: film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale (adattamento), produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, casting, compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio, suono, effetti visivi VFX.
- 1 Premio David per il cinema internazionale, destinato a una delle opere straniere distribuite in Italia.
- 1 Premio David Cecilia Mangini per il miglior film documentario.
- 1 Premio David di Donatello per il Miglior cortometraggio.
Una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado assegna 1 Premio David Giovani, promosso da MiC MI con Agiscuola, ANEC e Accademia del Cinema Italiano, e destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni; 1 David dello Spettatore viene assegnato al film italiano uscito entro il 31 dicembre 2025, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori nelle sale cinematografiche calcolato al 28 febbraio 2026. I David Speciali, designati dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo, saranno assegnati a personalità del mondo del cinema.
David di Donatello 2026: nomination (candidature)
Quali sono le candidature (nomination) per i Premi del David di Donatello 2026? Queste le candidature ai Premi David di Donatello 2026:
Cinque secondi: regia di Paolo VIRZI’
Fuori: regia di Mario MARTONE
La grazia: regia di Paolo SORRENTINO
Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI
Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI
Fuori: regia di Mario MARTONE
La città proibita: regia di Gabriele MAINETTI
La grazia: regia di Paolo SORRENTINO
Le assaggiatrici. regia di Silvio SOLDINI
Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI
Breve storia d’amore: regia di Ludovica RAMPOLDI
Gioia mia: regia di Margherita SPAMPINATO
La vita da grandi: regia di Greta SCARANO
Paternal Leave: regia di Alissa JUNG
Tienimi presente: regia di Alberto PALMIERO
Cinque secondi: Francesco BRUNI – Carlo VIRZÌ – Paolo VIRZÌ
Duse: Letizia RUSSO – Guido SILEI – Pietro MARCELLO
Gioia mia: Margherita SPAMPINATO
La grazia: Paolo SORRENTINO
Le città di pianura: Francesco SOSSAI – Adriano CANDIAGO
40 secondi: Vincenzo ALFIERI – Giuseppe G. STASI
Elisa: Leonardo DI COSTANZO – Bruno OLIVIERO – Valia SANTELLA
Fuori: Mario MARTONE – Ippolita DI MAJO
Le assaggiatrici: Doriana LEONDEFF – Silvio SOLDINI – Lucio RICCA – Cristina COMENCINI – Giulia CALENDA – Ilaria MACCHIA
Primavera: Ludovica RAMPOLDI
Duse: Carlo con RAI CINEMA, in collaborazione con PIPERFILM, Alexandra HENOCHSBERG, Pierre-François PIET per AD VITAM FILMS
Gioia mia: in collaborazione con Paolo BUTINI, Ivan CASO, Filippo BARRACCO
Le assaggiatrici: Lionello in collaborazione con Joseph ROUSCHOP per TARANTULA (Belgio), Katrin RENZ e Stefan JÄGER per TELLFILM (Svizzera)
Le città di pianura: con RAI CINEMA, in collaborazione con Philipp KREUZER per MAZE PICTURES, Cecilia TRAUTVETTER
Un film fatto per bene: in collaborazione con Beatrice BULGARI per EOLO FILM PRODUCTIONS
Duse: Valeria BRUNI TEDESCHI
Elisa: Barbara RONCHI
Fuori: Valeria GOLINO
Gioia mia: Aurora QUATTROCCHI
La grazia: Anna FERZETTI
Primavera: Tecla INSOLIA
Cinque secondi: Valerio MASTANDREA
Il Nibbio: Claudio SANTAMARIA
La grazia: Toni SERVILLO
Le città di pianura: Pierpaolo CAPOVILLA
Le città di pianura: Sergio ROMANO
Breve storia d’amore: Valeria GOLINO
Cinque secondi: Valeria BRUNI TEDESCHI
Diva Futura: Barbara RONCHI
Fuori: Matilda DE ANGELIS
La grazia: Milvia MARIGLIANO
Tre ciotole: Silvia D’AMICO
40 secondi: Francesco GHEGHI
Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino: Vinicio MARCHIONI
Duse: Fausto RUSSO ALESI
Le città di pianura: Roberto CITRAN
Le città di pianura: Andrea PENNACCHI
Nonostante: Lino MUSELLA
40 secondi: Marco Matteo DONAT-CATTIN – Federica BAGLIONI
Gioia mia: Margherita SPAMPINATO – Giulia TARQUINI
La grazia: Anna Maria SAMBUCCO – Massimo APPOLLONI
Le assaggiatrici: Laura MUCCINO – Liza STUTZKY
Le città di pianura: Adriano CANDIAGO
Duse: Marco GRAZIAPLENA
La città proibita: Paolo CARNERA
La grazia: Daria D’ANTONIO
Le assaggiatrici: Renato BERTA L
Le città di pianura: Massimiliano KUVEILLER
La città proibita: Franco AMURRI
Le assaggiatrici: Mauro PAGANI
Le città di pianura: KRANO
Primavera: Fabio Massimo CAPOGROSSO
Queer: Trent REZNOR & Atticus ROSS
Arrivederci tristezza – Arrivederci Tristezza: Musica testi e interpretazione di BRUNORI SAS
Buen Camino – La prostata enflamada: Musica e testi di Luca MEDICI, Antonio IAMMARINO Interpretata da Checco ZALONE
Follemente – Follemente: Musica e testi di Claudia LAGONA Interpretata da LEVANTE
Le città di pianura – Ti: Musica e testi di Marco SPIGARIOL (in arte KRANO) Interpretata da KRANO
Queer – Vaster than Empires: Musica di Trent REZNOR & Atticus ROSS Testi di Trent REZNOR, William BURROUGHS, Atticus ROSS Interpretata da Caetano VELOSO, Trent REZNOR, Atticus ROSS
Duse: Scenografia di Gaspare DE PASCALI
La città proibita: Scenografia di Andrea CASTORINA; Arredamento di Marco MARTUCCI
La grazia: Scenografia di Ludovica FERRARIO; Arredamento di Laura CASALINI
Le assaggiatrici: Scenografia di Paola BIZZARRI – Igor GABRIEL
Le città di pianura: Scenografia di Paula MEUTHEN; Arredamento di Emilia BONSEMBIANTE
Duse: Ursula PATZAK
La città proibita: Susanna MASTROIANNI
La grazia: Carlo POGGIOLI
Le assaggiatrici: Marina ROBERTI
Primavera: Maria Rita BARBERA – Gaia CALDERONE
Duse: Maurizio FAZZINI
La grazia: Paola GATTABRUSI
Le assaggiatrici: Esmé SCIARONI
Primavera: Vincenzo MASTRANTONIO prostetico | special make-up Adele DI TRANI, Emanuele DE LUCA
Queer: Fernanda PEREZ prostetico | special make-up Jason HAMER
Fuori: Marco PERNA
Il maestro: Teresa DI SERIO
Le assaggiatrici: Samankta MURA
Primavera: Marta IACOPONI
Queer: Massimo GATTABRUSI
40 secondi: Vincenzo ALFIERI
Fuori: Jacopo QUADRI
Il maestro: Giogiò FRANCHINI
La città proibita: Francesco DI STEFANO
La grazia: Cristiano TRAVAGLIOLI
Le città di pianura: Paolo COTTIGNOLA
Fuori: Presa diretta: Maricetta LOMBARDO Montaggio del suono: Silvia MORAES Creazione suoni Piergiorgio: DE LUCA Mix Giancarlo RUTIGLIANO
La città proibita: Presa diretta: Angelo BONANNI Montaggio del suono: Giulio PREVI Creazione suoni: Mirko PERRI Mix Michele MAZZUCCO
Le assaggiatrici: Presa diretta: Antoine VANDENDRIESSCHE Montaggio del suono: Daniela BASSANI Creazione suoni: Stefano GROSSO Mix: Giancarlo RUTIGLIANO
Le città di pianura: Presa diretta: Marco ZAMBRANO Montaggio del suono: Francesco MAURO Creazione suoni: Sebastian Pablo POLONI Mix: Francesco TUMMINELLO
Primavera: Presa diretta: Gianluca SCARLATA Montaggio del suono: Davide FAVARGIOTTI Creazione suoni: Daniele QUADROLI Mix Nadia PAONE
Itaca – Il ritorno: Supervisore: Gaia BUSSOLATI Producer: Enrico BERNOCCHI
La città proibita: Supervisore: Stefano LEONI
La grazia: Supervisore: Rodolfo MIGLIARI Producer: Lena DI GENNARO
La valle dei sorrisi: Supervisore: Giuseppe SQUILLACI Producer: Daniele MISCHIANTI
Queer: Supervisore: Marco FIORANI PARENZI Producer: Virginia CEFALY
Astronauta: regia di Giorgio GIAMPA’
Ciao, Varsavia: regia di Diletta DI NICOLANTONIO
Everyday in Gaza: regia di Omara RAMMAL
Festa in famiglia: regia di Nadir TAJI
Tempi supplementari: regia di Matteo Meme
Bobò: regia di Pippo DELBONO
Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra: regia di Roberto ANDÒ
Roberto Rossellini – più di una vita: regia di Ilaria DE LAURENTIIS – Andrea Paolo MASSARA – Raffaele BRUNETTI
Sotto le nuvole: regia di Gianfranco ROSI
Toni, mio padre: regia di Anna NEGRI
40 secondi: regia di Vincenzo ALFIERI
La grazia: regia di Paolo SORRENTINO
Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI
Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI
Per te: regia di Alessandro ARONADIO
Streaming e tv
Dove vedere i David di Donatello 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 6 maggio 2026 – alle ore 21.30 su Rai 1, e quest’anno anche in 4K. Non solo tv. La serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio 2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.