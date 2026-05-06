David di Donatello 2026: candidature (nomination, premi), conduttori, ospiti, vincitori, Rai 1, streaming

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, in diretta su Rai 1 va in scena la premiazione della 71esima edizione dei David di Donatello, i premi del cinema italiano. Una serata con tanti ospiti e il meglio del cinema italiano, per premiare i film usciti in sala nel corso del 2025. Alla conduzione la coppia formata da Bianca Balti e Flavio Insinna. L’evento si svolgerà negli studi di Cinecittà, luogo simbolo del cinema italiano e punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, conduttori, premi e ospiti

Nel corso della cerimonia saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello e i David Speciali. Alla conduzione una coppia inedita formata da Bianca Balti e Flavio Insinna. La Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello assegna 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 nelle sale cinematografiche, 1 Premio David per il cinema internazionale, 1 Premio David per il Miglior Film Documentario e 1 per il Miglior Cortometraggio italiano.

21 Premi David per il cinema italiano: film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale (adattamento), produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, casting, compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio, suono, effetti visivi VFX.

1 Premio David per il cinema internazionale, destinato a una delle opere straniere distribuite in Italia.

1 Premio David Cecilia Mangini per il miglior film documentario.

1 Premio David di Donatello per il Miglior cortometraggio.

Una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado assegna 1 Premio David Giovani, promosso da MiC MI con Agiscuola, ANEC e Accademia del Cinema Italiano, e destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni; 1 David dello Spettatore viene assegnato al film italiano uscito entro il 31 dicembre 2025, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori nelle sale cinematografiche calcolato al 28 febbraio 2026. I David Speciali, designati dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo, saranno assegnati a personalità del mondo del cinema.

David di Donatello 2026: nomination (candidature)

Quali sono le candidature (nomination) per i Premi del David di Donatello 2026? Queste le candidature ai Premi David di Donatello 2026:

MIGLIOR FILM

Cinque secondi: regia di Paolo VIRZI’

Fuori: regia di Mario MARTONE

La grazia: regia di Paolo SORRENTINO

Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI

Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI

MIGLIOR REGIA

Fuori: regia di Mario MARTONE

La città proibita: regia di Gabriele MAINETTI

La grazia: regia di Paolo SORRENTINO

Le assaggiatrici. regia di Silvio SOLDINI

Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Breve storia d’amore: regia di Ludovica RAMPOLDI

Gioia mia: regia di Margherita SPAMPINATO

La vita da grandi: regia di Greta SCARANO

Paternal Leave: regia di Alissa JUNG

Tienimi presente: regia di Alberto PALMIERO

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cinque secondi: Francesco BRUNI – Carlo VIRZÌ – Paolo VIRZÌ

Duse: Letizia RUSSO – Guido SILEI – Pietro MARCELLO

Gioia mia: Margherita SPAMPINATO

La grazia: Paolo SORRENTINO

Le città di pianura: Francesco SOSSAI – Adriano CANDIAGO

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

40 secondi: Vincenzo ALFIERI – Giuseppe G. STASI

Elisa: Leonardo DI COSTANZO – Bruno OLIVIERO – Valia SANTELLA

Fuori: Mario MARTONE – Ippolita DI MAJO

Le assaggiatrici: Doriana LEONDEFF – Silvio SOLDINI – Lucio RICCA – Cristina COMENCINI – Giulia CALENDA – Ilaria MACCHIA

Primavera: Ludovica RAMPOLDI

MIGLIOR PRODUTTORE

Duse: Carlo con RAI CINEMA, in collaborazione con PIPERFILM, Alexandra HENOCHSBERG, Pierre-François PIET per AD VITAM FILMS

Gioia mia: in collaborazione con Paolo BUTINI, Ivan CASO, Filippo BARRACCO

Le assaggiatrici: Lionello in collaborazione con Joseph ROUSCHOP per TARANTULA (Belgio), Katrin RENZ e Stefan JÄGER per TELLFILM (Svizzera)

Le città di pianura: con RAI CINEMA, in collaborazione con Philipp KREUZER per MAZE PICTURES, Cecilia TRAUTVETTER

Un film fatto per bene: in collaborazione con Beatrice BULGARI per EOLO FILM PRODUCTIONS

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Duse: Valeria BRUNI TEDESCHI

Elisa: Barbara RONCHI

Fuori: Valeria GOLINO

Gioia mia: Aurora QUATTROCCHI

La grazia: Anna FERZETTI

Primavera: Tecla INSOLIA

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Cinque secondi: Valerio MASTANDREA

Il Nibbio: Claudio SANTAMARIA

La grazia: Toni SERVILLO

Le città di pianura: Pierpaolo CAPOVILLA

Le città di pianura: Sergio ROMANO

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Breve storia d’amore: Valeria GOLINO

Cinque secondi: Valeria BRUNI TEDESCHI

Diva Futura: Barbara RONCHI

Fuori: Matilda DE ANGELIS

La grazia: Milvia MARIGLIANO

Tre ciotole: Silvia D’AMICO

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

40 secondi: Francesco GHEGHI

Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino: Vinicio MARCHIONI

Duse: Fausto RUSSO ALESI

Le città di pianura: Roberto CITRAN

Le città di pianura: Andrea PENNACCHI

Nonostante: Lino MUSELLA

MIGLIOR CASTING

40 secondi: Marco Matteo DONAT-CATTIN – Federica BAGLIONI

Gioia mia: Margherita SPAMPINATO – Giulia TARQUINI

La grazia: Anna Maria SAMBUCCO – Massimo APPOLLONI

Le assaggiatrici: Laura MUCCINO – Liza STUTZKY

Le città di pianura: Adriano CANDIAGO

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Duse: Marco GRAZIAPLENA

La città proibita: Paolo CARNERA

La grazia: Daria D’ANTONIO

Le assaggiatrici: Renato BERTA L

Le città di pianura: Massimiliano KUVEILLER

MIGLIOR COMPOSITORE

La città proibita: Franco AMURRI

Le assaggiatrici: Mauro PAGANI

Le città di pianura: KRANO

Primavera: Fabio Massimo CAPOGROSSO

Queer: Trent REZNOR & Atticus ROSS

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Arrivederci tristezza – Arrivederci Tristezza: Musica testi e interpretazione di BRUNORI SAS

Buen Camino – La prostata enflamada: Musica e testi di Luca MEDICI, Antonio IAMMARINO Interpretata da Checco ZALONE

Follemente – Follemente: Musica e testi di Claudia LAGONA Interpretata da LEVANTE

Le città di pianura – Ti: Musica e testi di Marco SPIGARIOL (in arte KRANO) Interpretata da KRANO

Queer – Vaster than Empires: Musica di Trent REZNOR & Atticus ROSS Testi di Trent REZNOR, William BURROUGHS, Atticus ROSS Interpretata da Caetano VELOSO, Trent REZNOR, Atticus ROSS

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Duse: Scenografia di Gaspare DE PASCALI

La città proibita: Scenografia di Andrea CASTORINA; Arredamento di Marco MARTUCCI

La grazia: Scenografia di Ludovica FERRARIO; Arredamento di Laura CASALINI

Le assaggiatrici: Scenografia di Paola BIZZARRI – Igor GABRIEL

Le città di pianura: Scenografia di Paula MEUTHEN; Arredamento di Emilia BONSEMBIANTE

MIGLIORI COSTUMI

Duse: Ursula PATZAK

La città proibita: Susanna MASTROIANNI

La grazia: Carlo POGGIOLI

Le assaggiatrici: Marina ROBERTI

Primavera: Maria Rita BARBERA – Gaia CALDERONE

MIGLIOR TRUCCO

Duse: Maurizio FAZZINI

La grazia: Paola GATTABRUSI

Le assaggiatrici: Esmé SCIARONI

Primavera: Vincenzo MASTRANTONIO prostetico | special make-up Adele DI TRANI, Emanuele DE LUCA

Queer: Fernanda PEREZ prostetico | special make-up Jason HAMER

MIGLIOR ACCONCIATURA

Fuori: Marco PERNA

Il maestro: Teresa DI SERIO

Le assaggiatrici: Samankta MURA

Primavera: Marta IACOPONI

Queer: Massimo GATTABRUSI

MIGLIOR MONTAGGIO

40 secondi: Vincenzo ALFIERI

Fuori: Jacopo QUADRI

Il maestro: Giogiò FRANCHINI

La città proibita: Francesco DI STEFANO

La grazia: Cristiano TRAVAGLIOLI

Le città di pianura: Paolo COTTIGNOLA

MIGLIOR SUONO

Fuori: Presa diretta: Maricetta LOMBARDO Montaggio del suono: Silvia MORAES Creazione suoni Piergiorgio: DE LUCA Mix Giancarlo RUTIGLIANO

La città proibita: Presa diretta: Angelo BONANNI Montaggio del suono: Giulio PREVI Creazione suoni: Mirko PERRI Mix Michele MAZZUCCO

Le assaggiatrici: Presa diretta: Antoine VANDENDRIESSCHE Montaggio del suono: Daniela BASSANI Creazione suoni: Stefano GROSSO Mix: Giancarlo RUTIGLIANO

Le città di pianura: Presa diretta: Marco ZAMBRANO Montaggio del suono: Francesco MAURO Creazione suoni: Sebastian Pablo POLONI Mix: Francesco TUMMINELLO

Primavera: Presa diretta: Gianluca SCARLATA Montaggio del suono: Davide FAVARGIOTTI Creazione suoni: Daniele QUADROLI Mix Nadia PAONE

MIGLIORI EFFETTI VISIVI – VFX

Itaca – Il ritorno: Supervisore: Gaia BUSSOLATI Producer: Enrico BERNOCCHI

La città proibita: Supervisore: Stefano LEONI

La grazia: Supervisore: Rodolfo MIGLIARI Producer: Lena DI GENNARO

La valle dei sorrisi: Supervisore: Giuseppe SQUILLACI Producer: Daniele MISCHIANTI

Queer: Supervisore: Marco FIORANI PARENZI Producer: Virginia CEFALY

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Astronauta: regia di Giorgio GIAMPA’

Ciao, Varsavia: regia di Diletta DI NICOLANTONIO

Everyday in Gaza: regia di Omara RAMMAL

Festa in famiglia: regia di Nadir TAJI

Tempi supplementari: regia di Matteo Meme

MIGLIOR FILM DOCUMENTARIO, PREMIO DAVID CECILIA MANGINI

Bobò: regia di Pippo DELBONO

Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra: regia di Roberto ANDÒ

Roberto Rossellini – più di una vita: regia di Ilaria DE LAURENTIIS – Andrea Paolo MASSARA – Raffaele BRUNETTI

Sotto le nuvole: regia di Gianfranco ROSI

Toni, mio padre: regia di Anna NEGRI

DAVID GIOVANI

40 secondi: regia di Vincenzo ALFIERI

La grazia: regia di Paolo SORRENTINO

Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI

Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI

Per te: regia di Alessandro ARONADIO

Streaming e tv

Dove vedere i David di Donatello 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 6 maggio 2026 – alle ore 21.30 su Rai 1, e quest’anno anche in 4K. Non solo tv. La serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio 2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.