Canary Black: trama, cast, attori e streaming del film su Italia 1

Canary Black è un avvincente film d’azione in onda in prima visione su Italia 1 questa sera, 6 maggio 2026, alle ore 21.20. Una pellicola del 2024 diretta da Pierre Morel. Ma vediamo insieme trama, cast e tutte le informazioni.

Trama

Un’importante agente della CIA, Avery Graves, viene ricattata dai terroristi affinché tradisca il proprio Paese per salvare il marito rapito. Tagliata fuori dalla sua squadra, si rivolge ai suoi contatti nella malavita per sopravvivere e riuscire a reperire le ambite informazioni che i rapitori vogliono. Tradita a ogni occasione, dovrà fare affidamento sul suo eccellente addestramento e sulla sua abilità nel combattimento in una corsa mortale per consegnare un riscatto che potrebbe scatenare una crisi globale.

Canary Black: il cast

Chi sono gli attori del cast di Canary Black? Tra i protagonisti troviamo Kate Beckinsale, Ray Stevenson, Rupert Friend, Jaz Hutchins, Goran Kostic, Ben Mills. Canary Black è prodotto da Jeff Elliott, Carsten H.W. Lorenz, Sébastien Raybaud, Renee Tab, Christopher Tuffin, John Zois. La regia è di Pierre Morel.

Streaming e tv

Dove vedere il film in tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Italia 1 questa sera, 6 maggio 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.