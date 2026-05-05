Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 5 maggio

Questa sera, martedì 5 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 5 maggio.

Anticipazioni

Lo speciale, dal titolo “Ci si può abituare alla guerra?”, è condotto da Matteo Viviani, scritto da Nicola Remisceg. La puntata affronta a tutto tondo un tema tanto duro quanto inevitabile: la guerra, ormai presenza costante nel racconto quotidiano contemporaneo. Nonostante il tentativo di relegarla a qualcosa di distante, i conflitti continuano a imporsi nell’agenda mediatica e nella percezione collettiva, segnalando la difficoltà dell’umanità a fare tesoro dei propri errori. Il quadro globale è allarmante: all’inizio del 2026 si contano 56 guerre distribuite in cinque continenti; solo l’Antartide ne è esclusa, non per una condizione virtuosa, ma per l’assenza di popolazione.

In questo scenario complesso e inquietante, il programma propone una riflessione – con l’aiuto di economisti, esperti militari e giornalisti di settore – su quanto la guerra sia diventata una realtà pervasiva. Anche se l’Italia non è direttamente coinvolta in conflitti armati, il contesto globale rende impossibile considerarla un fenomeno lontano. In un mondo sempre più interconnesso, ciò che accade altrove produce inevitabili ripercussioni anche a livello locale.

Conflitti come quello in Ucraina, in corso da anni, non riguardano soltanto i territori in cui si combatte, ma coinvolgono indirettamente anche l’Europa occidentale. E poiché l’Italia ne fa parte, quei confini non possono essere percepiti come estranei, ma come propri. La guerra, dunque, non è qualcosa di remoto, bensì una realtà che incide direttamente sugli equilibri politici, geografici e sociali del nostro presente.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 5 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.