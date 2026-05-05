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DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 5 maggio 2026 su La7

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Giovanni Floris. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 5 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno: i sondaggi, che per la prima volta vedono il Campo Largo in vantaggio sulla destra. La premier Giorgia Meloni cambia strategia mettendoci la faccia ed esponendosi in prima persona su tutti i nuovi provvedimenti del governo: basterà per invertire la rotta? Il piano casa decennale, le scelte sui rincari dei carburanti, sui costi dell’energia e sul caro vita sul fronte dell’economia vanno incontro alle esigenze reali di cittadini ed imprese? Ed i viaggi all’estero della premier nei Paesi fornitori di gas e petrolio sul versante della politica estera stanno producendo risultati concreti? Spazio dunque ai piani della maggioranza e a quelli delle opposizioni, in un quadro internazionale reso sempre più fosco dal protrarsi delle guerre e di un clima di incertezza profonda. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 5 maggio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Massimo Giannini
  • Alessandro Di Battista
  • Nando Pagnoncelli

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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