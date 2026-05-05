DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 5 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno: i sondaggi, che per la prima volta vedono il Campo Largo in vantaggio sulla destra. La premier Giorgia Meloni cambia strategia mettendoci la faccia ed esponendosi in prima persona su tutti i nuovi provvedimenti del governo: basterà per invertire la rotta? Il piano casa decennale, le scelte sui rincari dei carburanti, sui costi dell’energia e sul caro vita sul fronte dell’economia vanno incontro alle esigenze reali di cittadini ed imprese? Ed i viaggi all’estero della premier nei Paesi fornitori di gas e petrolio sul versante della politica estera stanno producendo risultati concreti? Spazio dunque ai piani della maggioranza e a quelli delle opposizioni, in un quadro internazionale reso sempre più fosco dal protrarsi delle guerre e di un clima di incertezza profonda. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 5 maggio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Massimo Giannini

Alessandro Di Battista

Nando Pagnoncelli

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.