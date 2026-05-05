Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 5 maggio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 5 maggio 2026.

Anticipazioni

Il caso Garlasco in primo piano a “Farwest” stasera. Ci si si concentra sulle ultime novità mentre cresce l’attesa per l’interrogatorio di Andrea Sempio del 6 maggio: la Procura delinea il possibile movente, legato al rifiuto di un approccio sessuale. Spazio anche alla denuncia di anomalie nella difesa di Alberto Stasi e su una presunta regia capace di orientare il racconto mediatico. Un racconto che mostra come il caso Garlasco si sia consumato non solo nelle aule di giustizia, ma anche sotto i riflettori. Ci si sposta poi a Milazzo, in Sicilia, per entrare – in esclusiva – in una delle più grandi raffinerie d’Italia, dove il petrolio diventa carburante. Ma con la crisi internazionale e lo stop allo Stretto di Hormuz, le forniture si riducono e i prezzi schizzano. L’Italia regge grazie agli impianti ancora attivi, ma l’Europa paga anni di chiusure e oggi rischia di restare scoperta. Ed è proprio la situazione internazionale con la chiusura dello “Stretto di Trump”, come il presidente USA ha ribattezzato Hormuz, che continua a condizionare l’economia del pianeta. I trasporti sono sempre più cari e rischiosi e, con lo stop ai voli di lungo raggio, il turismo americano punta sull’Italia. A seguire il Primo Maggio di tensione a Torino, dove l’ex centro sociale Askatasuna torna a incendiare le strade. Un gruppo di attivisti tenta l’assalto allo stabile sgomberato a dicembre: volti coperti, pietre negli zaini e un obiettivo chiaro, “riprendersi” lo spazio.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda stasera, martedì 5 maggio 2026, su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.