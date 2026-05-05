È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 5 maggio 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 5 maggio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 5 maggio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 5 maggio 2026

La fragile tregua in Medio Oriente sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Spazio poi alla vicenda dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali dalla Marina israeliana; la Procura di Roma indaga per sequestro di persona. E ancora, un approfondimento sul Piano Casa, varato nei giorni scorsi, per provare a risolvere la crisi abitativa del nostro Paese. Infine, il caso Garlasco, in attesa dell’imminente convocazione di Andrea Sempio in Procura a Pavia; intanto, sui social, hanno iniziato a circolare dei vecchi post attribuiti proprio al ragazzo, alcuni dei quali dal contenuto controverso. Tra gli ospiti: Pier Ferdinando Casini, Alessandro Sallusti, Gianluigi Nuzzi.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 5 maggio 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.