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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 5 maggio

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di Antonio Scali
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 5 maggio

Stasera, martedì 5 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 14esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Diversi nuovi litigi, accuse e altri momenti hanno generato forte tensione nella Casa… Momenti di crisi anche per Alessandra Mussolini che avrebbe persino pensato al ritiro salvo poi cambiare idea. Senza dubbio il confronto tra Marco Berry e Francesca Manzini ha generato molte reazioni. Fino a un richiesta di provvedimenti disciplinari da parte del “mondo dei social”. Il televoto ci sarà anche questa sera. I concorrenti coinvolti nella nomination sono Francesca Manzini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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