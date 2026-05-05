Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Il capo della Banda della Uno Bianca a Belve Crime: “Noi protetti dai servizi, ci chiedevano di uccidere” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le parole di Roberto Savi alla trasmissione di Francesca Fagnani: "Quelli ci hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Sono destinate a far discutere le parole che Roberto Savi, uno dei componenti della Banda della Uno Bianca, ha rilasciato a Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 5 maggio. Savi, ex poliziotto, è stato intervistato nel carcere di Bollate dove sta scontando la condanna all’ergastolo. E ha rotto un silenzio che durava da 32 anni, rilasciando dichiarazioni che potrebbero scrivere un nuovo capitolo della vicenda riguardante la banda criminale che seminò il terrore nell’Emilia-Romagna e nelle Marche, tra il 1987 e il 1994.

Incalzato dalle domande della giornalista, Roberto Savi “riscrive” l’omicidio nell’armeria di via Volturno, a Bologna, il 2 maggio del 1991, in cui furono uccisi la titolare Licia Ansaloni e il suo collaboratore, l’ex carabiniere Pietro Capolungo. Le sentenze stabilirono che si trattò di una rapina, ma Savi afferma: “Ma va là, la rapina… Chi va a rapinare pistole? Non avevamo nient’altro che pistole in quella casa”. Alla domanda su quale fosse il motivo, l’ex poliziotto risponde: “Lui (Capolungo, ndr) era ex dei servizi particolari dei Carabinieri. Volevano una scusa, farlo fuori in qualche maniera. Che scusa prendiamo?”. L’uomo, quindi, ammette che quella fu una delle azioni che alla Banda veniva chiesta dagli “apparati”. “Ogni tanto venivamo chiamati: ‘Fate così’, e facevamo così” rivela Savi.

Alla domanda su come fosse possibile che per sette anni non fossero stati scoperti, l’ex criminale della Banda della Uno Bianca risponde: “Sono subentrati personaggi non delinquenti che ci hanno garantito protezione. Ci sentivamo sicuri di muoverci”. Non solo: Savi racconta anche che “tutte le settimane, passavo due o tre giorni a Roma”. Nella Capitale si recava “per parlare con loro”. E quando la conduttrice chiede se si riferisce ai servizi segreti, l’uomo risponde: “Quelli ci hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere”. Le dichiarazioni aprono un nuovo scenario: mai prima d’ora, infatti, i protagonisti della sanguinosa vicenda avevano affermato di aver goduto di appoggi esterni, anzi. Rimane celebre, infatti, una frase di Fabio Savi, fratello di Roberto e co-fondatore della Banda: “Cosa c’è dietro la Uno bianca? Dietro la Uno bianca c’è soltanto i fanali, il paraurti e la targa”.

L’intervista ha provocato la reazione dei familiari delle vittime. Il presidente dell’associazione Alberto Capolungo ha detto al Corriere della Sera che l’intervista è arrivata “inaspettata” lasciando molti “tra l’impreparato e il frastornato”. E “non essere stati avvisati con un po’ di anticipo” rende il tutto ancora più difficile: “Qualche dubbio sull’opportunità dell’intervista c’è”. Rosanna Zecchi, ex presidente dell’associazione, ha dichiarato: “Non so bene cosa pensare. Sarebbe anche ora che dica tutta la verità, perché è possibile che tutto sia stato fatto per soldi e non ci sia nient’altro dietro? Io non ci credo. L’importante è che non dica bugie, perché allora sì che c’è da arrabbiarsi. È che ha distrutto intere famiglie: sta pagando e deve continuare a farlo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Cos’è la consulenza personologica a cui si sottoporrà Andrea Sempio
Cronaca / Donna italiana scomparsa a New York: denunciò una molestia da Epstein
Cronaca / Andrea Sempio non risponderà alle domande dei pm di Pavia: "Le indagini non sono chiuse"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Cos’è la consulenza personologica a cui si sottoporrà Andrea Sempio
Cronaca / Donna italiana scomparsa a New York: denunciò una molestia da Epstein
Cronaca / Andrea Sempio non risponderà alle domande dei pm di Pavia: "Le indagini non sono chiuse"
Cronaca / Delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio alle sorelle Cappa
Cronaca / Venezia, tre giovani cadono in acqua: uno di loro muore annegato
Cronaca / Delitto di Garlasco: saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa
Cronaca / Il Brighton College Roma presenta la sua offerta formativa e apre le iscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028
Cronaca / Il compagno di Nicole Minetti: "Le hanno detto di tutto, non c'è stato nessun inganno"
Cronaca / 1 maggio 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa dei lavoratori. Info e orari
Cronaca / Delitto di Garlasco, l’ex avvocato di Sempio: “Lui e Stasi innocenti, alla fine sarà fatta giustizia per i vivi”
Ricerca