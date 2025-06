Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, uno dei tre fratelli componenti della banda della Uno Bianca, è tra le ospiti della prima puntata di Belve Crime, lo spin-off della trasmissione condotta da Francesca Fagnani in onda nella prima serata di Rai 2 a partire da martedì 10 giugno. Eva Mikula afferma che la banda è stata arrestata “grazie a me”. “Ha parlato solo dopo l’arresto” è la replica di Francesca Fagnani, la quale, poi, ricorda quando nel 2015 chiese di entrare nell’Associazione vittime e non fu accettata. “Le famiglie delle vittime vogliono il mio silenzio perché rovino il decoro” replica Eva Mikula. Alla domanda su a chi deve delle scuse, l’ospite afferma: “Le attendo. Dai familiari delle vittime. Mi hanno insultato per 30 anni, è un’istigazione suicidio”.

Tra gli ospiti della prima puntata della trasmissione anche Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, che Francesca Fagnani ha intervistato nel carcere di Bollate dove è recluso. Così come sottolinea l’ufficio stampa, Belve Crime è un “programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del paese”. Prima delle interviste “la storia di ciascun ospite verrà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come Indagini. Con il suo stile inconfondibile presenterà il protagonista dell’intervista”.