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Cronaca

Crampi e dissenteria dopo la cena al ristorante messicano: la festa di addio al nubilato si trasforma in un incubo

Immagine di copertina
Credit: Freepik

È accaduto a Genova dove nove ragazze sono rimaste intossicate

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Doveva essere un’allegra festa di addio al nubilato, si è trasformata in un’intossicazione alimentare di gruppo che ha portato alla chiusura di un ristorante. È quanto accaduto a Genova, al “Mamacita’s“, ristorante messicano situato in via Fieschi. Come rivela il Secolo XIX, le nove giovani donne avevano optato per un menù degustazione che comprendeva burrito e fajitas farciti con carne di pollo e manzo. Poche ore dopo la fine della cena, le giovani hanno iniziato ad accusare disturbi gastrointestinali. Nessuna delle ragazze ha avuto necessità di recarsi al pronto soccorso o chiamare la guardia medica. Una di loro, però, una volta ristabilitasi, ha allertato l’Asl.

Gli ispettori del Nucleo Igiene e alimenti dell’Asl si sono recati nel ristorante per un sopralluogo all’interno del locale: qui hanno trovato 20 chili di carne già cotta e conservata in modo non adeguato. Invece di trovarsi alla temperatura di 60 gradi, infatti, la carne era conservata a circa 40 gradi. Un’anomalia causata dal malfunzionamento di uno dei banconi del ristorante. Gli ispettori, quindi, hanno sequestrato la merce e disposto la chiusura del locale. Contattato dal quotidiano, Bujan Raman, proprietario del ristorante, si è detto costernato dall’accaduto. “Speriamo di riaprire entro lunedì prossimo. Stiamo cercando di risolvere i problemi che ci hanno segnalato” ha dichiarato.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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