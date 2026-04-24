Invitò Francesca Albanese a un webinar con gli studenti: docente colpita da provvedimento disciplinare

Una docente in servizio presso un istituto superiore emiliano è stata raggiunta da un provvedimento disciplinare per aver organizzato un webinar con gli studenti che ospitava l’intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La vicenda risale a dicembre, ma il provvedimento, come riporta Il Fatto Quotidiano, è stata notificata nelle scorse ore dopo la relazione degli ispettori inviati dal ministero dell’Istruzione.

L’insegnante è stata difesa da 126 colleghi su 155 e da 107 genitori che hanno scritto al preside dell’istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, Roberto Fiorini, nonché al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ci sentiamo in dovere di esprimere profonda solidarietà a tutte quelle docenti e quei docenti che quotidianamente lavorano insieme alle nostre figlie e ai nostri figli, per insegnare loro a trovare i criteri e le parole per saper dire e valutare il mondo, in tutti i suoi molteplici aspetti, e per metterli in grado di soppesare gli eventi che vi accadono attraverso lo scambio di libero pensiero plurale e l’apporto di riflessione critica” hanno scritto i genitori, difendendo l’operato della docente.

Il provvedimento è di natura procedurale. All’iniziativa, infatti, viene riconosciuta la validità pedagogica: il problema è l’aver stipulato un rapporto con un’associazione esterna, “Docenti per Gaza”, senza aver richiesto il permesso all’istituto. “In qualunque luogo di lavoro, tanto più nel servizio pubblico, i contratti di fornitura di servizi da parte di esterni privati, anche a titolo gratuito devono essere accesi dal dirigente responsabile” ha dichiarato il dirigente scolastico a La Repubblica.