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Cronaca

Gruppo FS: nel primo trimestre in calo del 57% le aggressioni al personale di Trenitalia

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di Redazione TPI

Sono diminuite del 57% nel primo trimestre 2026 le aggressioni al personale di Trenitalia (Gruppo FS). Il risultato è legato alle azioni messe in campo da FS Security, tra presidio delle stazioni e attività a bordo treno su tutta la rete ferroviaria nazionale. Nei primi tre mesi dell’anno si registra anche una riduzione degli atti vandalici, con un miglioramento degli indicatori di prevenzione e contrasto.

Calo delle aggressioni e degli atti vandalici

I dati evidenziano risultati importanti sul fronte della tutela del personale e degli asset aziendali. Le aggressioni al personale Trenitalia, infatti, sono diminuite del 57% rispetto allo stesso periodo del 2025, scendendo da 68 a 29 episodi. Parallelamente, si registra una riduzione degli atti vandalici sugli asset (-65%) e sui treni (-29%), oltre a una flessione dell’11% dei graffiti sui convogli.

Contrasto alle frodi e tutela dei viaggiatori

Un dato significativo è stato riscontrato nel contrasto alle frodi, la cui incidenza sul fatturato monitorato è risultata quasi nulla nei primi mesi dell’anno. Sostanzialmente stabili i furti a bordo treno (-1%), mentre la presenza di persone estranee lungo la linea è calata del 3%, favorendo una maggiore regolarità della circolazione.

Incremento delle attività operative

Il miglioramento degli indicatori è il risultato di un rafforzamento della presenza sul campo da parte di FS Security. Nel primo trimestre 2026 sono stati controllati oltre 10 milioni di viaggiatori, con un incremento del 54,6% rispetto all’anno precedente. Cresce anche il presidio delle stazioni, che registra un aumento del 22,3% così come le attività operative complessive, in salita del 24,6%. Parallelamente, si amplia anche l’azione di monitoraggio dei treni, che segna un incremento del 26,5%, a conferma di una presenza sempre più capillare ed efficace sul territorio.

Questi risultati confermano la validità del modello integrato di sicurezza del Gruppo FS, basato su un presidio capillare del territorio, innovazione tecnologica e una costante collaborazione con le Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di garantire viaggi sempre più sicuri e affidabili per tutti i cittadini.

Redazione TPI
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