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Cronaca

Il film “Più di ieri” è disponibile su Amazon Prime e iTunes

Immagine di copertina
Per gentile concessione di Nomade Film e Draka Distribution

Il film d’esordio di Jean Carlos Gonzalez Flores, con Luca Di Sessa e Marcos Piacentini, racconta una storia intensa e universale di crescita, identità e amore tra due giovani alla periferia di Milano

di Redazione TPI

Il film “Più di ieri”, opera prima di Jean Carlos Gonzalez Flores con Luca Di Sessa e Marcos Piacentini, è disponibile dal 20 aprile su Amazon Prime e iTunes. La pellicola, prodotta da NoMade film e distribuito da Draka, è stata presentata fuori concorso al Riviera Film Festival (Sestri Levante) e al Dominic Festival di NewYork.

“Più di ieri” ha come tema centrale la relazione fra due giovani protagonisti, Christian interpretato da Luca Di Sessa (Mike, Prima di Noi) e Lucas nei cui panni troviamo Marcos Piacentini (Cleopatras, Imma Tataranni, Brennero) che si incontrano e crescono aiutandosi reciprocamente. La morte improvvisa del padre costringe Christian, apatico diciannovenne, a trasferirsi da una monotona realtà di provincia alla vivace periferia multietnica di Milano, dove vive sua madre, Giulia. Su insistenza della madre, Christian accetta un lavoro come barista in un piccolo bar. Qui conosce Lucas, un ragazzo sudamericano, nonché suo vicino di casa. Lucas e il suo eccentrico nonno Juan, noto come “il malo del quartiere”, risvegliano l’immaginazione di Christian, spronandolo a completare il suo romanzo. Ben presto l’intesa fra i due ragazzi si evolve in un sentimento più profondo che scuote l’animo di entrambi, aiutandoli a vedere la vita in una nuova luce.

«La sceneggiatura, scritta insieme a Nicolò Magnani, ha avuto da subito l’obiettivo di raccontare una storia sincera, ordinaria ma allo stesso tempo universale, profonda ed umana. Partendo proprio dal nostro vissuto, dalle nostre paure, dal nostro primo incontro, io e Nicolò abbiamo costruito i personaggi di Christian e Lucas e raccontato come spesso il più casuale degli incontri può trasformare, stravolgere il percorso di ognuno di noi; perché la nostra vita in fondo è fatta proprio di incontri e di scontri, che ci cambiano per sempre», spiega il regista Jean Carlos Gonzalez Flores. «Con questo film ho voluto raccontare, mostrare una vita, un punto di vista, che si evolve, si trasforma e trova una propria voce, una propria identità, perché è questo ciò che ho vissuto in prima persona».

La NoMade Film S.r.l. è una società di produzione e distribuzione cinematografica che nasce a Roma all’inizio del 2023 da un’idea delle sorelle Drikes che condividono una grande passione per il cinema. La società nasce con l’intento di creare una nuova realtà di settore in grado di aiutare i giovani artisti del cinema ad emergere, credendo nei loro progetti e nelle loro capacità professionali. La nostra visione del cinema si concentra sulla ricerca di nuovi modi di vedere il mondo, di nuovi stimoli creativi, per dare nuova linfa ad un settore che a volte delude nelle scelte che opera. “Più di Ieri” per la regia di Jean Carlos Gonzalez Flores, è il nostro primo progetto.

Redazione TPI
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