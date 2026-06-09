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Cronaca

Gruppo Fs: presentato a Bruxelles l’international school programme

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di Redazione TPI

Il Gruppo FS ha presentato a Bruxelles l’International School Programme, iniziativa strategica dedicata alla formazione dei giovani talenti europei del settore dei trasporti e della mobilità sostenibile.

L’evento si è svolto presso il Parlamento europeo alla presenza delle Vicepresidenti Antonella Sberna e Pina Picierno, di Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, di Gian Luca Orefice, Chief People, Culture & Transformation Officer di FS, di Luigi Corradi, CEO di FS International, e di una rappresentanza di eurodeputati italiani.

L’International School Programme, promosso da FS, è un percorso internazionale di alta formazione rivolto a giovani professionisti ad alto potenziale del Gruppo, con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle nuove generazioni di leader europei nel settore dei trasporti e della mobilità.

“Con l’International School Programme investiamo sulle competenze e sul talento delle nuove generazioni, decisive per guidare la trasformazione del settore dei trasporti e della mobilità in Europa”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS. “In un contesto di profonda trasformazione industriale, investire sulla formazione avanzata e sulle competenze manageriali delle nuove generazioni significa contribuire in modo concreto alla costruzione di una visione condivisa della mobilità del futuro. Questo percorso internazionale, sviluppato insieme a prestigiose istituzioni accademiche europee e alle società del Gruppo FS, favorisce il confronto tra culture, modelli organizzativi ed esperienze diverse, rafforzando la cooperazione e la capacità di leadership dei partecipanti”.

L’iniziativa ha coinvolto 39 giovani professionisti provenienti da Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Spagna, attivi nelle società del Gruppo FS operanti in Europa.

Il progetto, articolato in due tappe formative svoltesi a Madrid, presso l’IE Business School, nel novembre 2025, e nei Paesi Bassi, presso la Nyenrode Business Universiteit di Breukelen, nel maggio 2026, ha offerto ai partecipanti un’esperienza di formazione manageriale sui temi della mobilità, della leadership e dell’innovazione, arricchita da attività di networking e visite alle controllate estere del Gruppo.

L’incontro istituzionale al Parlamento europeo ha rappresentato la conclusione di questo percorso e un’importante occasione per valorizzarne i risultati, favorire il dialogo tra i partecipanti delle diverse edizioni e mettere in evidenza il contributo dell’iniziativa alle strategie europee dedicate allo sviluppo delle competenze, alla formazione, ai trasporti e alla mobilità sostenibile.

Con questa iniziativa il Gruppo FS ha confermato il proprio impegno nella valorizzazione del capitale umano e nella promozione di una cultura europea della mobilità fondata su innovazione, sostenibilità e cooperazione internazionale.

Redazione TPI
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