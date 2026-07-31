FS, Giuseppe Inchingolo nominato vice Direttore Generale Corporate

Giuseppe Inchingolo è il nuovo Vice Direttore Generale di Gruppo FS, salendo alla guida dell’area Corporate e Funzioni Centrali.

L’ex Chief Corporate Affairs and Communication Officer di FS prende quindi la Vicedirezione Generale Corporate con responsabilità sulle Funzioni Centrali occupandosi di relazioni istituzionali, affari regolatori, la comunicazione eterna ed esterna, HR, Legal, la sostenibilità. Alla guida delle attvità core, Inchingolo avrà la responsabilità di coordinare in modo integrato le funzioni centrali dedicate al posizionamento istituzionale del Gruppo, alla tutela dei suoi interessi e alla valorizzazione delle persone e delle competenze presenti in Ferrovie dello Stato Italiane. La sua carica sarà operativa da settembre, una volta messe a punto anche le deleghe. Inoltre, Andrea Esposito diventerà Responsabile della pianificazione industriale.

FS, Strisciuglio vara la nuova organizzazione

Il riassetto organizzativo voluto dal nuovo amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, subentrato da poco a Stefano Antonio Donnarumma, vede anche Simone Gorini come Amministratore Delegato di Trenitalia, già nominato Direttore Generale, Aldo Isi per la secondo volta alla guida di RFI, Francesca Stacchiotti come Direttrice Risorse Umane e Organizzazione in FS e Fabiana Lungarotti nel ruolo di CFO, Alessandro Perrino come Chief Security Officer, Sabrina De Filippis alla guida di FS Logistix e Garri alla direzione di Technology & Innovation, subentrando a Scida. Queste nomine sono relative a “ferrovieri”, ovvero a personale “cresciuto” all’interno dell’azienda con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio professionale di FS. In particolare, durante il mandato di Strisciuglio, si osserva la presenza di una componente femminile importante in prima linea, con le dottoresse Lungarotti e Stacchiotti, componente che mancava da due mandati, come anche la presenza di una fascia generazionale under 50, più giovane rispetto a quella che presenziava nelle precedenti strutture organizzative del Gruppo.

Chi è Giuseppe Inchingolo

Nato ad Andria nel 1980, ha ottenuto l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti come professionista nel 2003. Nel 2009 ha fondato Artsmedia, società specializzata in comunicazione, relazioni esterne e public affairs, della quale è stato amministratore delegato prima dell’ingresso in Ferrovie dello Stato.

Giuseppe Inchingolo è entrato nel Gruppo FS nel gennaio 2024 come responsabile della strategia e della comunicazione digitale. Da luglio dello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Chief Corporate Affairs and Communication Officer, assumendo successivamente anche la responsabilità della Sostenibilità del Gruppo.

Inchingolo è inoltre Presidente di Fercredit, Vice Presidente di WEC Italia e Vice Presidente di Confindustria Bari e BAT per le Grandi Imprese e la Mobilità. Ricopre incarichi nei Consigli di amministrazione di FS Energy, Terminal Mediterraneo Milano, Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Associazione Civita, Fondazione C.S.E.L.I. e Fondazione Med-Or. È inoltre membro della Giunta di Assonime e componente del Gruppo Tecnico Cultura d’Impresa di Confindustria.