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Cronaca

Incendio nel carcere di Sassari: morto carbonizzato un detenuto

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato la scorsa notte nel carcere di Bancali, a Sassari, a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all’istituto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

Cinque poliziotti penitenziari, secondo quanto riporta l’Ansa, sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato. Sull’episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Sassari.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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