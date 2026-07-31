Incendio nel carcere di Sassari: morto carbonizzato un detenuto

Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato la scorsa notte nel carcere di Bancali, a Sassari, a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all’istituto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

Cinque poliziotti penitenziari, secondo quanto riporta l’Ansa, sono rimasti leggermente ustionati e intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato. Sull’episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale di Sassari.