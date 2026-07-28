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Home » Cronaca
Cronaca

Rimini, lite a coltellate tra cuochi in albergo

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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E’ finita nel sangue una lite tra cuochi in un ristorante di un hotel di Rimini. Lo scorso 24 luglio, durante un turno di lavoro, una ragazza di 21 anni ha colpito con un fendente all’addome il collega 45enne. Secondo quanto ricostruito dalle autorità intervenute sul posto, la lite tra gli aiuto cuoco sarebbe scoppiata per futili motivi, degenerando poi fino all’accoltellamento all’interno della cucina della struttura alberghiera del litorale nord riminese.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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