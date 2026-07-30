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Cronaca

Da oggi la carta d’identità sarà senza scadenza per gli over 70

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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A partire da oggi, 30 luglio 2026, i cittadini che hanno compiuto 70 anni avranno la Carta d’Identità Elettronica (CIE) di durata illimitata. Ad annunciarlo è stato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

“Il documento di identità senza limiti – ha detto -. Grazie a una norma voluta da questo Governo, da oggi 30 luglio le nuove Carte d’Identità Elettroniche per chi ha compiuto settant’anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre dieci milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell’espatrio”.

“Questa misura – ha proseguito il Ministro – si inserisce nel percorso di semplificazione che stiamo portando avanti fin dall’inizio della legislatura. Abbiamo già realizzato oltre 460 semplificazioni amministrative, intervenendo su procedure che per troppo tempo hanno appesantito inutilmente la vita di cittadini e imprese. Il nostro obiettivo è continuare a costruire una Pubblica amministrazione sempre più semplice e vicina alle persone. Senza limiti”.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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