Sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike

Migliaia di motorini elettrici, importati dalla Cina, sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo in esecuzione di un decreto emesso dal Gip di Palmi (Reggio Calabria) su richiesta della procura calabrese. I mezzi venivano venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori.

Nell’inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di magazzini di grossisti e venditori al dettaglio di tutta Italia con la collaborazione delle Fiamme gialle di Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana.

Le indagini condotte dai finanzieri del primo nucleo Operativo metropolitano del gruppo di Palermo, con l’ausilio del gruppo di Gioia Tauro, hanno interessato un imprenditore palermitano e la documentazione che attestava la presunta conformità ai requisiti di sicurezza delle e-bike importate dalla Cina. La stessa documentazione sarebbe stata presentata in occasione dell’importazione, dal 2023 ad oggi, di almeno 6.885 veicoli agli uffici doganali per lo sdoganamento e l’immissione in libera pratica.