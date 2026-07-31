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Home » Cronaca
Cronaca

Istat: a luglio sale la fiducia di consumatori e imprese

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Nel corso del mese di luglio, secondo l’Istat, c’è stato un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori (da 92,4 a 94,2) sia dell’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese (da 95,3 a 95,6).

Per quanto riguarda i consumatori tutte le variabili che entrano nel calcolo “registrano un andamento positivo ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare, il cui saldo subisce un decremento marginale, e delle opinioni sull’opportunità di risparmiare nella fase attuale”. Relativamente alle imprese, il clima di fiducia è in aumento nella manifattura e nei servizi mentre è in calo nelle costruzioni.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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