Istat: a luglio sale la fiducia di consumatori e imprese

Nel corso del mese di luglio, secondo l’Istat, c’è stato un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori (da 92,4 a 94,2) sia dell’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese (da 95,3 a 95,6).

Per quanto riguarda i consumatori tutte le variabili che entrano nel calcolo “registrano un andamento positivo ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare, il cui saldo subisce un decremento marginale, e delle opinioni sull’opportunità di risparmiare nella fase attuale”. Relativamente alle imprese, il clima di fiducia è in aumento nella manifattura e nei servizi mentre è in calo nelle costruzioni.