Pier Silvio Berlusconi sul suo incidente: “Poteva essere una tragedia, ma lassù qualcuno ha fatto un miracolo”

Pier Silvio Berlusconi parla del violento incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ma dal quale è uscito fortunatamente illeso, eccetto qualche lieve ferita. “Ho avuto una disavventura, lo dico onestamente: poteva essere una tragedia” ha affermato l’imprenditore durante una serata con i dipendenti Mediaset nel campus di Cologno Monzese a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. “Perché? Grazie a qualcuno che ha trasformato una tragedia in un miracolo… Quando si esce consci di aver vissuto dei miracoli si è più forti di prima” ha aggiunto l’amministratore delegato Mediaset.

Come raccontato dall’Ansa, Pier Silvio Berlusconi stava rientrando a casa quando un’auto proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L’impatto ha causato la distruzione della parte anteriore della vettura guidata da Berlusconi e l’attivazione degli airbag. Proprio i sistemi di protezione del veicolo e le cinture di sicurezza hanno permesso all’ad di Mediaset di uscire dall’auto praticamente illeso.

Riguardo il papà Silvio, scomparso da tre anni, Pier Silvio ha affermato: “Ormai sono passati tre anni, ma per me questo continua ad essere un momento emozionante e commovente. Penso che voi lo percepiate: poter stare qui con tutti voi è il regalo più bello in assoluto. Questa sera non sarà una serata di commemorazione, questa sera non sarà nemmeno soltanto una serata di celebrazione. Questa sera deve diventare e sarà una serata di festa. La festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi”.