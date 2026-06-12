Pier Silvio Berlusconi sul suo incidente: “Poteva essere una tragedia, ma lassù qualcuno ha fatto un miracolo”
L'ad di Mediaset sul terribile schianto in auto che lo ha visto fortunatamente illeso
Pier Silvio Berlusconi parla del violento incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ma dal quale è uscito fortunatamente illeso, eccetto qualche lieve ferita. “Ho avuto una disavventura, lo dico onestamente: poteva essere una tragedia” ha affermato l’imprenditore durante una serata con i dipendenti Mediaset nel campus di Cologno Monzese a tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. “Perché? Grazie a qualcuno che ha trasformato una tragedia in un miracolo… Quando si esce consci di aver vissuto dei miracoli si è più forti di prima” ha aggiunto l’amministratore delegato Mediaset.
Come raccontato dall’Ansa, Pier Silvio Berlusconi stava rientrando a casa quando un’auto proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L’impatto ha causato la distruzione della parte anteriore della vettura guidata da Berlusconi e l’attivazione degli airbag. Proprio i sistemi di protezione del veicolo e le cinture di sicurezza hanno permesso all’ad di Mediaset di uscire dall’auto praticamente illeso.
Riguardo il papà Silvio, scomparso da tre anni, Pier Silvio ha affermato: “Ormai sono passati tre anni, ma per me questo continua ad essere un momento emozionante e commovente. Penso che voi lo percepiate: poter stare qui con tutti voi è il regalo più bello in assoluto. Questa sera non sarà una serata di commemorazione, questa sera non sarà nemmeno soltanto una serata di celebrazione. Questa sera deve diventare e sarà una serata di festa. La festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi”.