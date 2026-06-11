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Cronaca

Violento incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi, travolto da un’auto: illeso grazie ad airbag e cinture

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'amministratore delegato di Mediaset ha riportato solo lievi ferite

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Grande spavento per Pier Silvio Berlusconi che, nella serata di mercoledì 10 giugno, è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale mentre era alla guida della propria auto. Lo riferisce l’Ansa, secondo cui l‘amministratore delegato di Mediaset ha riportato solamente lievi ferite che non gli impediranno di presenziare alla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio Berlusconi, in programma nella serata di giovedì 11 giungo nella sede di Mediaset. Secondo quanto riferisce l’Ansa, l’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 sulla provinciale tra Villasanta e Arcore.

Pier Silvio Berlusconi stava rientrando a casa quando un’auto proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L’impatto ha causato la distruzione della parte anteriore della vettura guidata da Berlusconi e l’attivazione degli airbag. Proprio i sistemi di protezione del veicolo e le cinture di sicurezza hanno permesso all’ad di Mediaset di uscire dall’auto praticamente illeso.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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