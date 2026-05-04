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Cronaca

Il Brighton College Roma presenta la sua offerta formativa e apre le iscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028

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di Redazione TPI

La prestigiosa istituzione educativa britannica ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il  Brighton College Roma, la nuova scuola che sorgerà in Via Nomentana 236, nell’ex convento delle suore orsoline dell’Unione Romana.

La scuola di Roma ospiterà studenti dai 5 ai 18 anni, accogliendo inizialmente i bambini dal Year 1 al Year 9 (dai 5 ai 13 anni) a partire da settembre 2027. Le classi degli anni successivi, che offriranno gli International GCSE (Years 10-11) e l’International Baccalaureate (nel Sixth Form), verranno aggiunte in seguito.

Un modello educativo internazionale che punta sull’eccellenza accademica e su un’educazione olistica 

Gli elementi distintivi dell’istituto sono i tre pilastri su cui si fonda la nostra cultura scolastica: curiosità, fiducia e gentilezza. La missione del Brighton College Roma è formare cittadini globali, capaci di eccellere sul piano accademico senza trascurare il benessere emotivo” dichiara James Hodgson, il Preside del Brighton College Roma.

L’apertura della sede romana segna l’ingresso della Capitale in uno dei network educativi più prestigiosi a livello internazionale. Entrare a far parte della comunità Brighton College significa accedere a un ecosistema consolidato di eccellenza, che include sedi ad Abu Dhabi, Al Ain, Dubai, Bangkok e Singapore. Questo network favorisce scambi culturali, competizioni interscolastiche e la condivisione di best practice pedagogiche, contribuendo ad arricchire l’esperienza formativa degli studenti.

L’appartenenza al network garantisce un orientamento universitario di altissimo livello, con una comprovata esperienza nel collocare gli studenti nelle migliori università del mondo (come Oxford, Cambridge e le Ivy League americane) grazie alla reputazione globale del nome Brighton College.

Campus all’avanguardia e formazione oltre l’aula

La nuova scuola sarà dotata di laboratori scientifici di ultima generazione, oltre a spazi dedicati alle arti e al design. Tra i corsi più innovativi saranno inclusi sfide dell’imprenditorialità, tecniche di esposizione al pubblico e il cinese mandarino. Il Brighton College è stata infatti la prima scuola nel Regno Unito a rendere lo studio del cinese mandarino obbligatorio per gli alunni già dai 4 anni d’età. Accanto al percorso accademico, il programma “Beyond the Classroom” completerà l’offerta formativa con attività mirate allo sviluppo delle competenze trasversali: sport, arti performative e creatività.

Iscrizioni aperte

Come annunciato nel corso del primo Parent Information Evening organizzato presso The Space Cinema Moderno a Roma lo scorso 21 aprile, le famiglie interessate possono accedere al modulo di ammissione sul sito Brighton College Rome oppure contattare direttamente il team competente all’indirizzo admissions@brightoncollegerome.com per organizzare una visita della scuola e ricevere informazioni sui prossimi eventi.

Redazione TPI
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