Nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti spunta la rivelazione di Sigfrido Ranucci, prontamente smentita dal ministro della Giustizia, secondo la quale Carlo Nordio sarebbe stato in Uruguay nel ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. Ospite di È sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella prima serata di martedì 28 aprile, il giornalista ha dichiarato: “Una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani. Sarebbe andato in quel ranch dove Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, collegato anche lui a Epstein, dovrebbe avrebbe incontrato queste persone che poi hanno adottato il bambino”.

La bomba di Sigfrido Ranucci a È sempre Cartabianca: “Una fonte ha rivelato a Report che il ministro della Giustizia Carlo Nordio a marzo sarebbe stato visto in Uruguay nel ranch di Cipriani, compagno di Nicole Minetti” pic.twitter.com/7i21H9E6Eb — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 28, 2026

Subito dopo, il ministro della Giustizia è intervenuto al telefono per smentire. “I primi di marzo di quest’anno? Ero impegnato nella campagna per il referendum. Sono stato in Uruguay e in Argentina per una breve missione ufficiale per gli accordi governativi l’anno scorso o due anni fa. Escludo in via assoluta di aver incontrato questi signori e di essere entrato nelle loro abitazioni. Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta” ha dichiarato Nordio.