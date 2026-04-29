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Cronaca

Sigfrido Ranucci: “Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti”. Il ministro della Giustizia smentisce | VIDEO

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Credit: AGF

La rivelazione del giornalista a "È sempre Cartabianca", il guardasigilli chiama in diretta per smentire

di Niccolò Di Francesco
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Nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti spunta la rivelazione di Sigfrido Ranucci, prontamente smentita dal ministro della Giustizia, secondo la quale Carlo Nordio sarebbe stato in Uruguay nel ranch di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti. Ospite di È sempre Cartabianca, il programma d’approfondimento di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4 nella prima serata di martedì 28 aprile, il giornalista ha dichiarato: “Una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani. Sarebbe andato in quel ranch dove Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, collegato anche lui a Epstein, dovrebbe avrebbe incontrato queste persone che poi hanno adottato il bambino”.

Subito dopo, il ministro della Giustizia è intervenuto al telefono per smentire. “I primi di marzo di quest’anno? Ero impegnato nella campagna per il referendum. Sono stato in Uruguay e in Argentina per una breve missione ufficiale per gli accordi governativi l’anno scorso o due anni fa. Escludo in via assoluta di aver incontrato questi signori e di essere entrato nelle loro abitazioni. Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta” ha dichiarato Nordio.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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