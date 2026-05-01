1 maggio 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa dei lavoratori. Info e orari

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 1 maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori? Si tratta di una festa molto sentita, per riconoscere l’importanza del lavoro e dei diritti ancora da acquisire. Quest’anno inoltre il 1 maggio capita di venerdì, ed è quindi per molti un’occasione per trascorrere qualche giorno fuori. Un giorno di festa in cui molti non lavorano e ne approfittano per una scampagnata fuori porta o per invitare a casa amici e parenti. Per questo vi starete chiedendo se oggi i supermercati e i negozi, o i centri commerciali e gli outlet, sono aperti o chiusi e che orari fanno.

Normalmente da tradizione i supermercati Esselunga sono chiusi il primo maggio, per rispettare tutti i lavoratori della catena. Stessa scelta da parte di Coop. Non mancheranno però le catene che manterranno i propri punti vendita aperti. In molti casi saranno regolarmente attivi i supermercati Conad, specie nelle grandi città. In molti casi però sarà un’apertura a orario ridotto, magari solo la mattina. Stesso discorso vale per altre note catene come MD, Carrefour, Eurospin. In ogni caso il consiglio che vi diamo è di verificare direttamente sul sito, sui social o di persona recandovi al punto vendita gli orari di apertura e chiusura del supermercato di fiducia. Questo perché le differenze possono variare anche da comune a comune. La decisione se rimanere aperti o meno nei giorni festivi come il 1 maggio è rimessa alle singole catene e, per le insegne in franchising, ai singoli titolari. Per questo vi consigliamo di verificare la decisione presa dal vostro punto vendita di fiducia. In gran parte saranno aperti anche i principali centri commerciali, per chi deciderà di trascorrere questa festività all’insegna dello shopping.