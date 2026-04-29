Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: era appostato sotto l’abitazione dell’ex compagna

Immagine di copertina
Credit: AGF

Disposto il divieto di avvicinamento

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking. La vicenda risale a lunedì 27 aprile quando, intorno alle 20,30, l’ex compagna dell’attore ha telefonato ai carabinieri chiedendo aiuto. Il suo ex compagno, infatti, l’aveva aspettata sotto casa, in zona Balduina, a Roma, e insisteva per parlare. Quando la comunicazione si è interrotta bruscamente, i militari hanno raggiunto la zona dove hanno trovato Bagnato che urlava. La donna, quindi, ha raccontato cosa era successo mentre il comico continuava a inveire e a scalciare. Ammanettato, prima di salire sull’auto dei carabinieri Massimo Bagnato avrebbe urlato all’ex compagna: “Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato” mostrandole i polsi ammanettati.

Secondo quanto ricostruito, Massimo Bagnato aveva avuto una relazione con la donna durata circa 10 anni. La rottura tra i due si è consumata a inizio aprile con il comico che non avrebbe accettato la fine del loro rapporto. Avrebbe cercato di contattarla più volte su Whatsapp e si sarebbe presentato più volte sotto casa sua e davanti la palestra che l’ex compagna frequenta abitualmente. Difeso dall’avvocato Claudio Berardi, l’attore avrebbe ammesso di aver aspettato l’ex in più occasioni sottolineando di averlo fatto sempre in modo rispettoso. Sottoposto a un processo per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo e disposto un divieto di avvicinamento alla donna con il processo vero e proprio che inizierà a breve.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Nicole Minetti rompe il silenzio: “Adozione regolare, mio figlio è stato curato a Boston”
Cronaca / Sigfrido Ranucci: "Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti". Il ministro smentisce
Cronaca / Caso Minetti, la procura di Milano: "Fatti gravissimi, verifiche con l'Interpol"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Nicole Minetti rompe il silenzio: “Adozione regolare, mio figlio è stato curato a Boston”
Cronaca / Sigfrido Ranucci: "Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani e Minetti". Il ministro smentisce
Cronaca / Caso Minetti, la procura di Milano: "Fatti gravissimi, verifiche con l'Interpol"
Cronaca / “La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto”: ai Fori Imperiali una cerimonia per Octav Stroici e per tutte le morti bianche
Cronaca / Famiglia nel bosco, la perizia gela Catherine e Nathan: "Genitori inadeguati"
Cronaca / Procedimento disciplinare per la docente che invitò Francesca Albanese a un webinar
Cronaca / Crampi e dissenteria dopo la cena al ristorante messicano
Cronaca / Gruppo FS: nel primo trimestre in calo del 57% le aggressioni al personale di Trenitalia
Cronaca / Garlasco, per la Procura Stasi non era sulla scena del delitto. E spuntano gli audio citati da Bruzzone
Cronaca / Oltre il visibile: il gemello digitale di San Pietro
Ricerca