Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: era appostato sotto l’abitazione dell’ex compagna

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking. La vicenda risale a lunedì 27 aprile quando, intorno alle 20,30, l’ex compagna dell’attore ha telefonato ai carabinieri chiedendo aiuto. Il suo ex compagno, infatti, l’aveva aspettata sotto casa, in zona Balduina, a Roma, e insisteva per parlare. Quando la comunicazione si è interrotta bruscamente, i militari hanno raggiunto la zona dove hanno trovato Bagnato che urlava. La donna, quindi, ha raccontato cosa era successo mentre il comico continuava a inveire e a scalciare. Ammanettato, prima di salire sull’auto dei carabinieri Massimo Bagnato avrebbe urlato all’ex compagna: “Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato” mostrandole i polsi ammanettati.

Secondo quanto ricostruito, Massimo Bagnato aveva avuto una relazione con la donna durata circa 10 anni. La rottura tra i due si è consumata a inizio aprile con il comico che non avrebbe accettato la fine del loro rapporto. Avrebbe cercato di contattarla più volte su Whatsapp e si sarebbe presentato più volte sotto casa sua e davanti la palestra che l’ex compagna frequenta abitualmente. Difeso dall’avvocato Claudio Berardi, l’attore avrebbe ammesso di aver aspettato l’ex in più occasioni sottolineando di averlo fatto sempre in modo rispettoso. Sottoposto a un processo per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo e disposto un divieto di avvicinamento alla donna con il processo vero e proprio che inizierà a breve.