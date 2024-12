RaiDuo con Ale & Franz: le anticipazioni, i comici e gli ospiti della quinta puntata, 30 dicembre

Questa sera, lunedì 30 dicembre 2024, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di RaiDuo, lo show comico con Ale e Franz giunto alla seconda edizione. I due conduttori curano la direzione artistica insieme alla collaborazione con il maestro Giampiero Solari. Al loro fianco numerosi comici e ospiti. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Sono Lodovica Comello, Massimo Bagnato, Massimo Boldi, Angelo Pintus, Beppe Bergomi gli ospiti di Ale e Franz nell’ultimo appuntamento con il programma comico ideato da Alessandro Pozzoli. Nello spazio dedicato ai comici emergenti, poi, Matteo Cesca Eleonora Romano, al loro esordio televisivo.

La direzione artistica, interamente curata dai due conduttori, insieme alla collaborazione con il maestro Giampiero Solari, ha apportato, in questa nuova edizione, alcune importanti novità pur rimanendo fedele all’idea sviluppata nella prima.

Tra le novità di questa edizione, anche i simpatici vecchietti Ermanno e Nanni saranno quest’anno coadiuvati da alcuni improbabili badanti. In questa puntata sarà Justine Mattera che cercherà di far impazzire i vecchietti. Ci sarà anche la band che da anni segue il programma, con il maestro Paolo Jannacci che accompagna ogni puntata, mentre l’ospite musicale sarà Cristiano De Andrè.

Streaming e tv

Dove vedere RaiDuo con Ale & Franz in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata per cinque grandi prime serate dal 25 novembre 2024. Anche disponibili in qualsiasi momento on demand su Rai Play.