Mediaset annulla la finale di “The Couple” e chiude il programma di Ilary Blasi: “Montepremi in beneficenza”

Mediaset chiude The Couple senza neanche trasmettere la finale prevista per domenica 11 maggio: il programma condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5, chiude definitivamente i battenti a causa degli ascolti disastrosi registrati nell’ultima puntata che aveva totalizzato il 7,7 % di share. Mediaset, in accordo con Endemol Shine Italy, ha deciso di annullare anche la finale chiudendo definitivamente la trasmissione e donando il montepremi da un milione di euro all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale.

Andrea Moscatelli, direttore della Terapia Intensiva e del Dipartimento di Emergenza dell’Istituto Giannina Gaslini, ha dichiarato: “Grazie a questo eccezionale gesto di solidarietà da parte di Mediaset, potremo acquisire nuove dotazioni tecnologiche all’avanguardia per la nostra Terapia Intensiva, che consentiranno di rendere le cure dei bambini sempre più sofisticate, sicure ed efficaci, secondo i più elevati standard internazionali. La terapia intensiva è al servizio di tutte le specialità presenti al Gaslini, garantisce la risposta a bambini in pericolo di vita, rende possibili interventi chirurgici estremamente complessi e terapie medicheinnovative. Mediaset ha dato ai nostri pazienti un’opportunità eccezionale”.