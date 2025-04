Ilary Blasi: “Sono una fancazzista, lavoro due mesi l’anno. La mia vita ormai è un reality”

"Una volta mi sono nascosta nel portabagagli per sfuggire ai paparazzi": la conduttrice di "The Couple" si racconta in un'intervista a "Le Iene"

Tornata al timone di un programma tv, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Le Iene. La conduttrice di The Couple, il reality-game che ha preso il via il 7 aprile in prima serata su Canale 5, ha rivelato che i figli Cristian e Chanel avrebbero voluto partecipare in coppia alla trasmissione. “Ma non si può” ha dichiarato sorridendo. La presentatrice, poi, ha aggiunto riguardo al ritorno in tv: “Mi sono divertita, sono sempre contenta. Non mi sono ancora pentita”.

Sul suo lavoro, poi, Ilary Blasi commenta: “Sono una facazzista. Lavoro due mesi l’anno, ma due mesi belli tosti”. La conduttrice, poi, ha scherzato sulla sua vita privata: “La mia vita è un reality, ormai è normale. Una volta mi sono nascosta nel portabagagli per sfuggire ai paparazzi”. La presentatrice, poi, ha fatto uno scherzo a Veronica Gentili, conduttrice de Le Iene nonché prossima padrona di casa de L’isola dei famosi, trasmissione condotta proprio da Ilary Blasi fino all’anno scorso.