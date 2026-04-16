Stanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata, 16 aprile 2026

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, va in onda la terza puntata di Stasera tutti invitati, il nuovo show con Pio e Amedeo trasmesso da Canale 5 in tre serate per festeggiare i 25 anni di carriera del duo comico. Appuntamento ogni giovedì in prima serata dalle 21.30. Ma chi sono gli ospiti di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stanno tutti invitati è il grande show con il quale il duo di comici foggiani Pio e Amedeo festeggia i 25 anni di carriera. Dal debutto nel 2001 sulle reti locali ai palcoscenici della tv nazionale (Emigratis e Felicissima sera sulle reti Mediaset) sino ad arrivare al cinema con “Belli ciao” e “Come può uno scoglio” e “Oi vita mia” dove i due sono divenuti anche registi. La cornice sarà quella della ChorusLife Arena di Bergamo, che ospiterà una lunga parata di ospiti e amici provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, contribuendo a rendere ogni serata unica.

Sul fronte musicale saliranno sul palco, tra gli altri, Annalisa, Gigi D’Alessio, i Pooh, Umberto Tozzi, Sal Da Vinci, Raf, Noemi, Nek, Francesco Renga, The Kolors, Cristina D’Avena, Michele Zarrillo, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni. Spazio anche a grandi volti del cinema e della televisione come Amadeus, Paolo Bonolis, Vanessa Incontrada, Luca Argentero, Lino Banfi e Selvaggia Lucarelli, insieme a momenti dedicati allo sport con la partecipazione di Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

In particolare stasera ci saranno: Sal Da Vinci, Belen Rodriguez, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh.

Streaming e tv

Dove vedere Stanno tutti invitati in tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.30 dal 2 aprile 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.