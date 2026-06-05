Albatross: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Albatross, film del 2025 scritto e diretto da Giulio Base, incentrato sulla vita del giornalista e inviato di guerra Almerigo Grilz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Almerigo Grilz, giornalista e inviato di guerra indipendente (così come ama definirsi), decide, dopo anni di militanza politica all’interno di movimenti neofascisti (Fronte della Gioventù e in seguito nel Movimento Sociale Italiano[1]), di fondare l’agenzia di stampa “Albatross” insieme ai suoi amici Gian Micalessin e Fausto Biloslavo, spinto dalla sua grande passione nel conoscere il mondo e raccontarlo, convinto della necessità di documentare i conflitti ignorati nel Medio Oriente, in Asia e in Africa.

Albatross: il cast

Abbiamo visto la trama di Albatross, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesco Centorame: Almerigo Grilz

Giancarlo Giannini: Vito Ferrari

Michele Favaro: Vito Ferrari giovane

Linda Pani: Monica

Gianna Paola Scaffidi: Monica adulta

Tommaso Santini: Gian

Luca Predonzani: Fausto

Paolo Rozzi: padre di Monica

Giovanni Vit: Leopoldo

Paolo Massaria: Leopoldo adulto

Giulio Base: giornalista militante

Streaming e tv

Dove vedere Albatross in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.