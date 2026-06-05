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Albatross: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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Albatross: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Albatross, film del 2025 scritto e diretto da Giulio Base, incentrato sulla vita del giornalista e inviato di guerra Almerigo Grilz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Almerigo Grilz, giornalista e inviato di guerra indipendente (così come ama definirsi), decide, dopo anni di militanza politica all’interno di movimenti neofascisti (Fronte della Gioventù e in seguito nel Movimento Sociale Italiano[1]), di fondare l’agenzia di stampa “Albatross” insieme ai suoi amici Gian Micalessin e Fausto Biloslavo, spinto dalla sua grande passione nel conoscere il mondo e raccontarlo, convinto della necessità di documentare i conflitti ignorati nel Medio Oriente, in Asia e in Africa.

Albatross: il cast

Abbiamo visto la trama di Albatross, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Francesco Centorame: Almerigo Grilz
  • Giancarlo Giannini: Vito Ferrari
  • Michele Favaro: Vito Ferrari giovane
  • Linda Pani: Monica
  • Gianna Paola Scaffidi: Monica adulta
  • Tommaso Santini: Gian
  • Luca Predonzani: Fausto
  • Paolo Rozzi: padre di Monica
  • Giovanni Vit: Leopoldo
  • Paolo Massaria: Leopoldo adulto
  • Giulio Base: giornalista militante

Streaming e tv

Dove vedere Albatross in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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