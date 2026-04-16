Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 aprile 2026

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio analizzerà lo scenario internazionale, sempre più influenzato dalle decisioni di Donald Trump, con un’analisi degli effetti globali e delle conseguenze in Italia, anche alla luce dello strappo con Giorgia Meloni. A seguire, spazio al tema delle occupazioni abusive, con il caso di un nuovo stabile occupato da gruppi antagonisti e le conseguenze dirette per i cittadini, chiamati a sostenerne i costi. Infine, si affronterà il tema della sicurezza a partire dal recente episodio di Massa, e il caso di Manuel Mastrapasqua, con la madre e la sorella che continuano a chiedere giustizia per il suo omicidio. Tra gli ospiti: Carlo Fidanza (FdI), Davide Faraone (IV), Claudio Borghi (Lega), Massimiliano Salini (FI), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo), Andrea Romano (Pd) e Sara Kelany (FI).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 16 aprile 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.