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Perché Piazzapulita oggi non va in onda: il motivo

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Perché Piazzapulita oggi non va in onda: il motivo

Perché Piazzapulita oggi, giovedì 16 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Corrado Formigli è lo sciopero nazionale dei giornalisti che protestano per il mancato rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, ormai fermo da 10 anni.

La Federazione nazionale della Stampa prosegue quindi la mobilitazione per la dignità dell’informazione che passa attraverso il rinnovo del contratto di lavoro, il recupero salariale e la difesa dei diritti, che non sono privilegi ma il modo con cui i giornalisti italiani stanno sulla scena dell’informazione e possono resistere alle pressioni dei potentati di turno.

“Oggi gli azionisti di riferimento delle aziende editoriali – ha spiegato Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi – sono i giornalisti che sempre più spesso non vengono pagati per ciò che fanno: negli ultimi 10 anni l’inflazione ha eroso del 20 per cento le retribuzioni. I neoassunti guadagnano già così poco che in alcune aree del Paese non si trovano più giornalisti da assumere, come hanno dimostrato alcuni recenti stati di crisi”.

In un Paese che si interroga sull’uso responsabile dell’Intelligenza artificiale, in due anni di trattativa gli editori Fieg hanno opposto un secco rifiuto alla sua regolamentazione contrattuale. Così come i loro rapporti con gli Over the Top, che utilizzano i contenuti editoriali prodotti dai giornalisti, sono nascosti da patti di riservatezza che consentono agli editori di sfuggire alla legge che prevede ricadute economiche sulle redazioni.

La mobilitazione della Fnsi riguarda anche i giornalisti lavoratori autonomi e Cococo ancora in attesa dell’equo compenso. Impossibile non ricordare che anche su questo fronte le proposte degli editori sono state insufficienti e irricevibili: la Fieg ha ignorato completamente la sentenza con cui nel 2016 il Consiglio di Stato aveva annullato la delibera del Die sull’equo compenso. La dignità dell’informazione riguarda tutti i giornalisti, dipendenti, autonomi e parasubordinati e incide pesantemente sulla qualità dell’informazione che arriva ai lettori.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Piazzapulita oggi, 16 aprile, non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) alle ore 20,30 su La7. E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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