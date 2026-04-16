Uno sbirro in Appennino: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il caso degli spiriti ​ – L’episodio si apre con il presunto suicidio di Gianni Cantelli, un muratore benvoluto, trovato impiccato nel campanile del borgo medievale “La Scola”. ​ Benassi, frustrato per la mancanza di casi interessanti e per la sua vita sentimentale complicata, si immerge nell’indagine. ​ La squadra scopre che Gianni era stato truffato da Garbuglio, un imprenditore agricolo senza scrupoli, e che la sua depressione era legata ai debiti accumulati. ​ Parallelamente, emergono tensioni personali tra i membri della squadra. ​ Gaetana scopre che suo figlio Macchio ha partecipato all’annaffiatura della piantagione di Magico e lo convince a testimoniare contro i veri responsabili. ​ Nel frattempo, Garbuglio viene trovato morto nel cimitero di Campolo, legato a una lapide con scotch sulla bocca. ​ Le indagini rivelano che Garbuglio era coinvolto nel traffico di statuette etrusche di grande valore, che potrebbero essere il movente del suo omicidio. ​

Ad opera di ignoti – L’episodio si concentra sull’indagine sull’omicidio di Garbuglio e sul traffico di statuette etrusche. ​ Benassi e Amaranta interrogano vari sospetti, tra cui Manetta, un carrozziere losco, e Scintilla, un cocainomane con legami sospetti. ​ La svolta arriva quando si scopre che i figli di Gianni, spinti dalla rabbia per la morte del padre, sono gli autori involontari dell’omicidio di Garbuglio. ​I due ragazzi volevano solo spaventare Garbuglio, ma lo spavento ne ha invece provocato la morte. Benassi, colpito dalla loro situazione familiare, decide di distruggere le prove che li incriminano, salvandoli dall’arresto e imponendo loro due anni di volontariato come punizione. ​

Uno sbirro in Appennino: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: