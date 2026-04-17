Ascolti tv giovedì 16 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 16 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Uno sbirro in Appennino. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Stanno tutti invitati. Su Italia 1 Armor. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 16 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 16 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 3.186.000 spettatori pari al 19% di share dalle 21:35 alle 23:39. Su Canale5 Stanno Tutti Invitati conquista 2.469.000 spettatori con uno share del 19.3% dalle 21:56 alle 00:47. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.205.000 spettatori pari al 6.1% nella lunga presentazione e 957.000 spettatori pari al 7.9%. Su Italia1 Armor incolla davanti al video 780.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 977.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 873.000 spettatori (6.9%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 414.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Europa League – Nottingham Forest-Porto ottiene 540.000 spettatori (2.9%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.693.000 spettatori (21.4%) dalle 20:08 alle 20:19 e Affari Tuoi arriva a 4.496.000 spettatori (22.6%) dalle 20:29 alle 21:28. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.431.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.901.000 spettatori pari al 24.4% dalle 20:32 alle 21:49.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.091.000 spettatori pari al 26.8%, mentre L’Eredità coinvolge 4.788.000 spettatori pari al 31.8%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.880.000 spettatori (18.3%), mentre Avanti un Altro convince 2.634.000 spettatori (19.2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL