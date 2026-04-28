Il Commissario Montalbano – Par condicio: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio Par condicio de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

Il commissario è alle prese con una doppia indagine: da un lato deve contenere le tensioni crescenti tra le due storiche famiglie mafiose di Vigàta, i Sinagra e i Cuffaro; dall’altro, sta cercando di far luce sulla scomparsa di Eva Ljubin, una giovane badante ucraina al servizio di un anziano professore. Seguendo flebili indizi, si addentra nella campagna siciliana fino a una vecchia stazione ferroviaria abbandonata, dove incontra Biagio, un uomo con disabilità mentale. Dopo un primo momento di diffidenza, Biagio riesce a vincere le sue paure e racconta che la ragazza è stata portata via da un pastore che ogni tanto passa di lì col suo gregge. Montalbano e Fazio, però, non riescono ad arrivare in tempo per salvare Mariuccia Cuffaro. Messa alle strette, vistasi scoperta e senza più vie d’uscita, la donna sceglie di farla finita gettandosi nel vuoto dalla cava di marmo appartenente alla sua famiglia. Nel frattempo, durante un blitz nel rifugio di montagna del cosiddetto “puparo” — il pastore responsabile del sequestro di Eva — la situazione degenera in un violento conflitto a fuoco. Ed è proprio l’agente Catarella, in un’azione tanto imprevedibile quanto provvidenziale, a neutralizzare il criminale, salvando la vita a Montalbano e agli uomini della squadra. Sarà lo stesso commissario a trovare Eva, scossa ma viva, e ad accompagnarla personalmente in ospedale, dove verrà finalmente ricoverata e curata.

Il Commissario Montalbano – Par condicio: il cast

Ma qual è il cast dell’episodio Par condicio? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Cinzia Maccagnano (Mariuccia Cuffaro), Alexandra Dinu (Eva Ljubin), Ciccino Sineri (don Balduccio Sinagra), Angelo Tosto (Biagio Cocuzza).

Streaming e tv

Dove è possibile vedere l’episodio Par condicio de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 28 aprile 2026, alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.