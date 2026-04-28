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DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 aprile 2026 su La7

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 aprile 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 28 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 aprile 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temi del giorno: tra esteri, economia e politica interna, la realtà presenta il conto al governo Meloni? Le previsioni sull’andamento dell’economia che non tornano, l’impatto del conflitto tra Usa-Israele e Iran sul bilancio dello Stato e sulle tasche degli italiani, con le difficoltà di trovare un riposizionamento in politica estera dopo la presa di distanza di Trump della premier italiana ed i primi no dell’Europa ad uno sforamento di bilancio per reagire alla crisi dei prezzi dell’energia. Spazio alla politica interna, con i guai delle nomine dei casi Venezi e Di Foggia e al pasticcio su avvocati e rimpatri nel decreto sicurezza. E ancora, le crepe nella maggioranza provocate dagli spostamenti al centro di Forza Italia, ma anche le difficoltà delle opposizioni sempre in cerca di una leadership e un programma comuni.

Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 28 aprile 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  •  Elly Schlein
  • Massimo Ghini.

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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