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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 aprile su Rete 4

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di Anton Filippo Ferrari
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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 28 aprile 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 28 aprile 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 28 aprile 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 28 aprile 2026

La sparatoria al Gala dei media a Washington, terzo tentativo di attentato contro Donald Trump, sarà uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer, in onda questa sera su Rete 4. Spazio poi alla situazione in Medio Oriente: a due mesi esatti dall’inizio del conflitto in Iran, le trattative sono in stallo e il Presidente degli Stati Uniti vede calare i suoi consensi, mentre una parte di opinione pubblica sospetta che sia stato costretto a seguire Israele in quanto ricattato per gli Epstein files.

E ancora, un approfondimento su quanto accaduto durante le manifestazioni per il 25 aprile, dagli insulti alla Brigata Ebraica a Milano, agli spari contro due iscritti all’ANPI a Roma: in diretta la testimonianza di Rossana Gabrieli, colpita e ferita, insieme al marito, dai colpi esplosi da una pistola ad aria compressa. Tra gli ospiti: Sigfrido Ranucci e Giuseppe Cruciani.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 28 aprile 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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