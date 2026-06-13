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Piedone lo sbirro: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piedone lo sbirro: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 13 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Piedone lo sbirro, film italiano del 1973 diretto da Steno. È il primo film della tetralogia di Piedone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Napoli. Joe, un militare americano sotto effetto di droga, inizia a sparare alla polizia dal tetto di un edificio; dopo inutili trattative, viene disarmato e arrestato dal vice commissario di polizia Rizzo, detto “Piedone” in ragione della sua mole che gli permette di avere la meglio sui malviventi a mani nude, e quindi di girare sempre disarmato. Ferdinando Scarano, soprannominato “‘O Barone”, è un prosseneta che, in contatto con il clan dei marsigliesi tenta il grande salto per diventare un boss. Piedone, sospeso dal servizio dal nuovo commissario capo a causa di un pestaggio proprio ai danni di Scarano, tenta di collaborare con la vecchia camorra per estromettere da Napoli i Marsigliesi i quali, oltre alla droga, portano anche violenza e corruzione. In particolare, Piedone è aiutato dal capoparanza Manomozza, e grazie a quest’ultimo riesce a infliggere un duro colpo ai clan dei Marsigliesi distruggendo il loro laboratorio. Scarano, messo alle strette, viene poi trovato ucciso in casa sua con un colpo di pistola in fronte: il delitto è stato architettato in modo da tentare di addossarne la responsabilità proprio a Piedone.

Piedone lo sbirro: il cast

Abbiamo visto la trama di Piedone lo sbirro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Bud Spencer: vice commissario Rizzo
  • Adalberto Maria Merli: commissario capo Tabassi
  • Raymond Pellegrin: avvocato De Ribbis
  • Juliette Mayniel: Maria
  • Mario Pilar: Antonio Percuoco, detto “Tonino manomozza”
  • Enzo Cannavale: brigadiere Gaetano Caputo
  • Angelo Infanti: Ferdinando Scarano, detto o’ barone
  • Dominic Barto: Tom Ferramenti
  • Jho Jhenkins: Joe, il marinaio americano
  • Claudio Ruffini: marinaio americano
  • Roberto Dell’Acqua: marinaio americano
  • Vittorio Duse: funzionario di polizia
  • Enzo Maggio: Gennarino
  • Franco Angrisano: commissario
  • Ester Carloni: Assunta
  • Aldo Rendine: bidello della scuola
  • Marcello Verziera: spacciatore in moto
  • Nino Vingelli: camorrista alla sala biliardo
  • Salvatore Morra: Peppino, detto “il gobbo”
  • Giacomo Rizzo: il sarto di Ferdinando Scarano
  • Osiride Pevarello: marinaio nave Tunis
  • Maurizio Mattioli: poliziotto

Streaming e tv

Dove vedere Piedone lo sbirro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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