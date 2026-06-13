Piedone lo sbirro: tutto quello che c’è da sapere sul film
Piedone lo sbirro: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Questa sera, sabato 13 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Piedone lo sbirro, film italiano del 1973 diretto da Steno. È il primo film della tetralogia di Piedone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Napoli. Joe, un militare americano sotto effetto di droga, inizia a sparare alla polizia dal tetto di un edificio; dopo inutili trattative, viene disarmato e arrestato dal vice commissario di polizia Rizzo, detto “Piedone” in ragione della sua mole che gli permette di avere la meglio sui malviventi a mani nude, e quindi di girare sempre disarmato. Ferdinando Scarano, soprannominato “‘O Barone”, è un prosseneta che, in contatto con il clan dei marsigliesi tenta il grande salto per diventare un boss. Piedone, sospeso dal servizio dal nuovo commissario capo a causa di un pestaggio proprio ai danni di Scarano, tenta di collaborare con la vecchia camorra per estromettere da Napoli i Marsigliesi i quali, oltre alla droga, portano anche violenza e corruzione. In particolare, Piedone è aiutato dal capoparanza Manomozza, e grazie a quest’ultimo riesce a infliggere un duro colpo ai clan dei Marsigliesi distruggendo il loro laboratorio. Scarano, messo alle strette, viene poi trovato ucciso in casa sua con un colpo di pistola in fronte: il delitto è stato architettato in modo da tentare di addossarne la responsabilità proprio a Piedone.
Piedone lo sbirro: il cast
Abbiamo visto la trama di Piedone lo sbirro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Bud Spencer: vice commissario Rizzo
- Adalberto Maria Merli: commissario capo Tabassi
- Raymond Pellegrin: avvocato De Ribbis
- Juliette Mayniel: Maria
- Mario Pilar: Antonio Percuoco, detto “Tonino manomozza”
- Enzo Cannavale: brigadiere Gaetano Caputo
- Angelo Infanti: Ferdinando Scarano, detto o’ barone
- Dominic Barto: Tom Ferramenti
- Jho Jhenkins: Joe, il marinaio americano
- Claudio Ruffini: marinaio americano
- Roberto Dell’Acqua: marinaio americano
- Vittorio Duse: funzionario di polizia
- Enzo Maggio: Gennarino
- Franco Angrisano: commissario
- Ester Carloni: Assunta
- Aldo Rendine: bidello della scuola
- Marcello Verziera: spacciatore in moto
- Nino Vingelli: camorrista alla sala biliardo
- Salvatore Morra: Peppino, detto “il gobbo”
- Giacomo Rizzo: il sarto di Ferdinando Scarano
- Osiride Pevarello: marinaio nave Tunis
- Maurizio Mattioli: poliziotto
Streaming e tv
Dove vedere Piedone lo sbirro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.