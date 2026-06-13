Piedone lo sbirro: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 13 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Piedone lo sbirro, film italiano del 1973 diretto da Steno. È il primo film della tetralogia di Piedone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Napoli. Joe, un militare americano sotto effetto di droga, inizia a sparare alla polizia dal tetto di un edificio; dopo inutili trattative, viene disarmato e arrestato dal vice commissario di polizia Rizzo, detto “Piedone” in ragione della sua mole che gli permette di avere la meglio sui malviventi a mani nude, e quindi di girare sempre disarmato. Ferdinando Scarano, soprannominato “‘O Barone”, è un prosseneta che, in contatto con il clan dei marsigliesi tenta il grande salto per diventare un boss. Piedone, sospeso dal servizio dal nuovo commissario capo a causa di un pestaggio proprio ai danni di Scarano, tenta di collaborare con la vecchia camorra per estromettere da Napoli i Marsigliesi i quali, oltre alla droga, portano anche violenza e corruzione. In particolare, Piedone è aiutato dal capoparanza Manomozza, e grazie a quest’ultimo riesce a infliggere un duro colpo ai clan dei Marsigliesi distruggendo il loro laboratorio. Scarano, messo alle strette, viene poi trovato ucciso in casa sua con un colpo di pistola in fronte: il delitto è stato architettato in modo da tentare di addossarne la responsabilità proprio a Piedone.

Piedone lo sbirro: il cast

Abbiamo visto la trama di Piedone lo sbirro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: vice commissario Rizzo

Adalberto Maria Merli: commissario capo Tabassi

Raymond Pellegrin: avvocato De Ribbis

Juliette Mayniel: Maria

Mario Pilar: Antonio Percuoco, detto “Tonino manomozza”

Enzo Cannavale: brigadiere Gaetano Caputo

Angelo Infanti: Ferdinando Scarano, detto o’ barone

Dominic Barto: Tom Ferramenti

Jho Jhenkins: Joe, il marinaio americano

Claudio Ruffini: marinaio americano

Roberto Dell’Acqua: marinaio americano

Vittorio Duse: funzionario di polizia

Enzo Maggio: Gennarino

Franco Angrisano: commissario

Ester Carloni: Assunta

Aldo Rendine: bidello della scuola

Marcello Verziera: spacciatore in moto

Nino Vingelli: camorrista alla sala biliardo

Salvatore Morra: Peppino, detto “il gobbo”

Giacomo Rizzo: il sarto di Ferdinando Scarano

Osiride Pevarello: marinaio nave Tunis

Maurizio Mattioli: poliziotto

Streaming e tv

Dove vedere Piedone lo sbirro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.