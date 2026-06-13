Ascolti tv venerdì 12 giugno: Mondiali, L’erede, La principessa Sissi

Su Rai 1 Mondiali 2026 – Pre partita Canada-Bosnia Erzegovina ottiene 3.278.000 spettatori (20.6%) dalle 20:32 alle 21:02. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.593.000 – 22.6%), La Ruota della Fortuna conquista 4.735.000 spettatori pari al 27.5% dalle 20:54 alle 21:53. Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 490.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine viene visto da 871.000 spettatori (5.3%). Su Rai 3 Un Posto al Sole registra 1.151.000 spettatori (6.8%). Su Rete 4 4 di Sera News ottiene 764.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 713.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.372.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Celebrity Chef conquista a 347.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 460.000 spettatori con il 2.7%.