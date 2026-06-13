Ascolti tv venerdì 12 giugno: Mondiali, L’erede, La principessa Sissi
Ascolti tv venerdì 12 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 12 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda il Mondiale di calcio. Su Rai 3 La principessa Sissi. Su Rete 4 Quarto Grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 I predatori dell’Arca Perduta. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 12 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 12 giugno 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai 1 Mondiali 2026 – Pre partita Canada-Bosnia Erzegovina ottiene 3.278.000 spettatori (20.6%) dalle 20:32 alle 21:02. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (3.593.000 – 22.6%), La Ruota della Fortuna conquista 4.735.000 spettatori pari al 27.5% dalle 20:54 alle 21:53. Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 490.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine viene visto da 871.000 spettatori (5.3%). Su Rai 3 Un Posto al Sole registra 1.151.000 spettatori (6.8%). Su Rete 4 4 di Sera News ottiene 764.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 713.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.372.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Celebrity Chef conquista a 347.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 460.000 spettatori con il 2.7%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai 1 Reazione a Catena registra 1.989.000 spettatori pari al 22.2% dalle 18:14 alle 19:29. A seguire, dopo Cinque Minuti (2.289.000 – 20.3%), la Cerimonia Inaugurale dei Mondiali 2026 è seguita da 2.056.000 spettatori pari al 16.7% dalle 19:35 alle 19:56. Su Canale 5 Avanti il Primo registra 1.329.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro ottiene 1.993.000 spettatori (18.1%). Su Rai 2 Italia Chiama America è visto da 282.000 spettatori con il 2.9%, mentre F.B.I. conquista 413.000 spettatori con il 3%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag è la scelta di 347.000 spettatori (3.5%), mentre Hawaii Five-0 è visto da 493.000 spettatori (3.7%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.145.000 spettatori (17.1%). A seguire Blob registra 794.000 spettatori (5.5%) e Tribù ottiene 884.000 spettatori (5.7%). Su Rete 4 10 Minuti conquista 711.000 spettatori (6%), mentre La Promessa è la scelta di 839.000 spettatori (6%). Su La7 Ignoto X raduna 284.000 spettatori pari al 2.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 322.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (216.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 464.000 spettatori con il 3.6%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.