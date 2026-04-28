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Belve: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata, 28 aprile 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Belve: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata, 28 aprile 2026

Questa sera, martedì 28 aprile 2026, va in onda su Rai 2 la quarta puntata di Belve 2026, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

In tutto sono previste otto puntate. Tante le novità di Belve 2026. Le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri. Le ultime tre saranno quelle di Belve Crime, spin off del programma testato con successo lo scorso anno, con interviste ai protagonisti di storie drammatiche di cronaca. Ma le novità non finiscono qui. Verranno intervistate anche per ogni puntata alcune persone normali, non famose.

Gli ospiti pronti a farsi intervistare in questa puntata di Belve 2026 sono: Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci.

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2026 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 7 aprile 2026 alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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