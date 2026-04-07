Belve 2026: torna il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. Cast, ospiti, interviste, quante puntate, episodi, Belve crime, gente comune, durata, orario, streaming

Torna Belve, il programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani e in onda in prima serata su Rai 2 dal 7 aprile 2026 alle ore 21.20. Tanti gli ospiti vip ma anche la novità delle interviste a gente comune che caratterizzeranno questa stagione. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, cast, ospiti, interviste

Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Appuntamento dal 7 aprile in prima serata su Rai 2. In tutto sono previste otto puntate. Tante le novità di Belve 2026. Le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri. Le ultime tre saranno quelle di Belve Crime, spin off del programma testato con successo lo scorso anno, con interviste ai protagonisti di storie drammatiche di cronaca. Ma le novità non finiscono qui. Verranno intervistate anche per ogni puntata alcune persone normali, non famose. Già nei mesi scorsi Fagnani aveva lanciato l’appello, al quale avevano risposto 11mila persone, che sono state poi scelte per affrontare i casting. Dunque in ogni puntata vedremo una striscia dove le persone comuni, sedute allo sgabello, racconteranno le proprie storie.

Chi sono gli ospiti famosi di Belve 2026? Come sempre c’è fino all’ultimo grande riserbo. Tra i nomi confermati Amanda Lear (che appare nello spot Rai), Micaela Ramazzotti e la ex gieffina Zeudi De Palma. Si vocifera anche sulla partecipazione di Carlo Conti e Francesco Chiofalo (ex concorrente di Temptation Island). Per Belve Crime ci sarà Raffaele Sollecito, legato al caso dell’omicidio di Meredith Kercher.

Belve 2026: quante puntate

Quante puntate sono previste per Belve 2026? In tutto sono otto appuntamenti, compresi i tre di Belve Crime, in prima serata su Rai 2 dal 7 aprile 2026 alle ore 21.20. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 7 aprile

Seconda puntata: 14 aprile

Terza puntata: 21 aprile

Quarta puntata: 28 aprile

Quinta puntata: 5 maggio

Sesta puntata: 12 maggio

Settima puntata: 19 maggio

Ottava puntata: 26 maggio

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2026 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 7 aprile 2026 alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. Anche in streaming e on demand su Rai Play.