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TV

Ascolti tv domenica 24 maggio: Cercasi tata disperatamente, Racconto di una notte, Le Iene

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Ascolti tv domenica 24 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 24 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Cercasi tata disperatamente. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 24 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 24 maggio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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