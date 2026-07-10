Ora è ufficiale: tornano in tv “Passaparola” e “Ok il prezzo è giusto”

Nella prossima stagione televisiva Mediaset rispolvererà due game-show iconici della sua storia: Ok il prezzo è giusto e Passaparola. La notizia, nell’aria da tempo, è stata confermata ieri da Pier Silvio Berlusconi, presidente di Mfe (Media For Europe), in occasione della presentazione dei palinsesti 2026-2027 del Biscione.

Non è ancora noto chi saranno i conduttori dei due programmi. Iva Zanicchi, che condusse Ok il prezzo è giusto dal 1987 al 2000, ha 87 anni, mentre Passaparola, guidato da Gerri Scotti dal 1999 al 2008, è già impegnato nella fascia access prime time con La Ruota della Fortuna. Proprio il successo riscosso dal rilancio di quest’ultima trasmissione ha probabilmente convinto il Gruppo a puntare sui due grandi ritorni.

Le altre due grandi novità della nuova stagione di Mediaset saranno il ritorno di Amadeus e l’arrivo dalla Rai di Milo Infante.

Infante – ormai specializzatosi nei talk di cronaca nera – da settembre condurrà Ore 11, un nuovo programma quotidiano in onda dalle 11 alle 13 su Rete 4, e una seconda trasmissione il martedì sera, il cui titolo resta ancora riservato. ”Non ci diamo target particolari. Ci piace sperimentare e vedere come risponde il pubblico. Per Natale tireremo le somme”, ha spiegato Berlusconi.

Per Amadeus, invece, non ci sono decisioni già prese. “Ha già lavorato con noi e penso che lavorerà con noi anche in futuro”, ha detto il numero uno di Mfe: “È un grande professionista, una persona che ha costruito una credibilità importante nel corso degli anni e che possiede un’enorme esperienza, soprattutto in ambito musicale”.

Nei palinsesti 2026-2027 è previsto inoltre il debutto del game-show Il club dell’1% con Michelle Hunziker e di El desafio, format che mette una serie di personaggi vip di fronte ad alcune prove sia fisiche che psicologiche.

Sarà totalmente rinnovata l’Isola dei Famosi, con la conduzione affidata a Selvaggia Lucarelli: “Abbiamo cambiato formula, scegliendo una strada nuova e più efficiente”, spiega Berlusconi. “Anche la conduzione sarà diversa, proprio per provare a innovare il format. Potrebbe trovare spazio tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, oppure direttamente nei primi mesi del 2027”.

Confermati, come ampiamente previsto, Chi vuol essere milionario, La Ruota della Fortuna, Avanti un altro, Caduta libera, Grande Fratello Vip, This is me, oltre che a tutti i programmi targati Maria De Filippi (Amici, Uomini e Donne e Temptation Island).

Conferma anche sul fronte musicale per Tim Battiti Live e per le serate evento: Mediaset trasmetterà i concerti di Irama, Achille Lauro, Emma, Eros Ramazzotti, Gigi D’Alessio, Il Volo e Giorgia.

Infine, last but not least, il capitolo fiction: in programma ci sono la terza stagione di Viola come il mare, il nuovo capitolo di A testa alta e la seconda stagione di Una nuova vita, mentre tra le novità ci sono Il mio nome è Carlo, dedicata alla figura di Carlo Acutis, Un mondo bellissimo ed Erica, una detective per caso con Vanessa Incontrada, Il labirinto delle farfalle con Can Yaman, Madre Terra con Cristiano Caccamo. In sviluppo anche due nuovi progetti con Gabriel Garko e Raoul Bova e la nuova serie Alex Bravo, incentrata su un poliziotto fuori dagli schemi.