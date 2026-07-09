Ascolti tv mercoledì 8 luglio: Lino d’Italia, Temptation Island, Zona bianca

Su Rai1 Affari Tuoi Mundial totalizza 3.715.000 spettatori (23.1%) dalle 20:44 alle 21:37. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:48 (3.144.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.894.000 spettatori pari al 24.1% dalle 20:52 alle 21:30. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 514.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 882.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.127.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 717.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 541.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.159.000 spettatori (7.4%).