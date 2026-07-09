Ascolti tv mercoledì 8 luglio: Lino d’Italia, Temptation Island, Zona bianca
Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Temptation island. Su Italia 1 White Elephant. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi Mundial totalizza 3.715.000 spettatori (23.1%) dalle 20:44 alle 21:37. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:42 alle 20:48 (3.144.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.894.000 spettatori pari al 24.1% dalle 20:52 alle 21:30. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 514.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 882.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.127.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 717.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 541.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.159.000 spettatori (7.4%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.