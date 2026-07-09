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TV

Ascolti tv mercoledì 8 luglio: Lino d’Italia, Temptation Island, Zona bianca

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Temptation island. Su Italia 1 White Elephant. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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