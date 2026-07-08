Lino d’Italia – Storia di un itALIENO: trama e streaming del documentario

Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Lino D’Italia – Storia di un itALIENO, documentario del 2026 diretto da Marco Spagnoli sulla vita di Lino Banfi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Attraverso materiali d’archivio, testimonianze inedite e una messa in scena teatrale e surreale, il documentario mette in luce la straordinaria parabola artistica e umana di uno dei comici più amati dal pubblico italiano, Lino Banfi, simbolo di un’Italia popolare, generosa e autoironica. Protagonisti della scena sono due volti della stessa medaglia: Lino Banfi e Pasquale Zagaria – il suo vero nome – che si confrontano sul palco di un teatro immaginifico e sospeso nel tempo, attraversando insieme l’infanzia a Canosa, gli anni della gavetta, gli incontri decisivi, la gloria cinematografica, l’amore per la famiglia e il successo televisivo, da Stasera Lino a Un medico in famiglia. Il documentario, girato principalmente nello splendido scenario del Teatro Petruzzelli di Bari, toccherà anche le città di Andria – dove Banfi ha frequentato il seminario – e Canosa, il paese in cui è cresciuto e a cui è ancora profondamente legato.

Streaming e tv

Dove vedere Lino d’Italia – Storia di un itALIENO in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.