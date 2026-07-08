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Lino d’Italia – Storia di un itALIENO: tutto quello che c’è da sapere sul documentario

Immagine di copertina
Lino Banfi. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lino d’Italia – Storia di un itALIENO: trama e streaming del documentario

Questa sera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Lino D’Italia – Storia di un itALIENO, documentario del 2026 diretto da Marco Spagnoli sulla vita di Lino Banfi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Attraverso materiali d’archivio, testimonianze inedite e una messa in scena teatrale e surreale, il documentario mette in luce la straordinaria parabola artistica e umana di uno dei comici più amati dal pubblico italiano, Lino Banfi, simbolo di un’Italia popolare, generosa e autoironica. Protagonisti della scena sono due volti della stessa medaglia: Lino Banfi e Pasquale Zagaria – il suo vero nome – che si confrontano sul palco di un teatro immaginifico e sospeso nel tempo, attraversando insieme l’infanzia a Canosa, gli anni della gavetta, gli incontri decisivi, la gloria cinematografica, l’amore per la famiglia e il successo televisivo, da Stasera Lino a Un medico in famiglia. Il documentario, girato principalmente nello splendido scenario del Teatro Petruzzelli di Bari, toccherà anche le città di Andria – dove Banfi ha frequentato il seminario – e Canosa, il paese in cui è cresciuto e a cui è ancora profondamente legato.

Streaming e tv

Dove vedere Lino d’Italia – Storia di un itALIENO in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – mercoledì 8 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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