Grande paura per Csaba dalla Zorza, nota per il suo ruolo di giudice nel programma Cortesie per gli ospiti, la quale ha rivelato sui social di essere caduta dalle scale all’interno della sua abitazione e di aver sbattuto la testa. “Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza. Lunedì sera è successo. All’improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo” ha raccontato l’esperta di lifestyle. “Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza — ha proseguito la conduttrice — Per fortuna niente di davvero grave. I volontari che mi hanno soccorso mi hanno legata alla barella e quando ho riaperto gli occhi ho incontrato quelli di Riccardo, che non avevo mai visto prima. Poi il pronto soccorso pieno. I medici, gli infermieri, anche gli studenti che al Policlinico di Milano mi hanno accolto, visitato, rassicurato, sorvegliato”.

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Gli accertamenti hanno fortunatamente escluso lesioni o complicazioni anche se la conduttrice, ovviamente, è stata monitorata per diverso tempo. “Per fortuna non mi sono rotta nulla. Ma ho un bernoccolo sulla fronte che ci ha fatto preoccupare un po’ e che si sta già riassorbendo. Ora sto meglio. Grazie di cuore a tutti coloro che sono stati intorno a me in quell’androne dove sono atterrata. Non serve nominarli, loro lo sanno. Io lo so. Grazie per essere le persone stupende che siete. E alla Ca’ Granda di Milano, che da tanti secoli è davvero la Casa di chi ha bisogno di cura” ha concluso Csaba dalla Zorza.