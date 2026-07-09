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Musica

È morta Bonnie Tyler, la cantante di “Total Eclipse of the Heart”: aveva 75 anni

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Credit: AGF

L'annuncio della famiglia sul sito web della cantante

di Niccolò Di Francesco
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È morta all’età di 75 anni Bonnie Tyler, cantante britannica, originaria del Galles, famosa in tutto il mondo per il brano Total Eclipse of the Heart. L’annuncio sul sito web dell’artista: “La famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell’annunciare che Bonnie è improvvisamente scomparsa ieri sera in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura. Rilasceremo un ulteriore comunicato a breve, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”. Lo scorso maggio la cantante era stata indotta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino in Portogallo. Successivamente, il mese scorso, la sua portavoce aveva dichiarato che Bonnie Tyler era uscita dal coma ma che rimaneva in “gravi condizioni” e in “terapia intensiva”.

Pseudonimo di Gaynor Hopkins, la cantante gallese è diventata una delle voci più riconoscibili della musica internazionale grazie al suo timbro graffiante e inconfondibile. Nata a Skewen, nel Galles, nel 1951, ha iniziato la propria carriera musicale negli anni Settanta, imponendosi inizialmente nel panorama britannico con brani dal forte impatto emotivo. Il successo mondiale arriva nel 1977 con It’s a Heartache, una ballata capace di conquistare milioni di ascoltatori e di entrare nelle classifiche di numerosi Paesi. La sua voce profonda e roca, diventata il suo marchio distintivo dopo un intervento alle corde vocali, la rende una presenza unica nel panorama pop-rock.

Il momento di massima popolarità arriva negli anni Ottanta con Total Eclipse of the Heart, scritta dal compositore Jim Steinman e pubblicata nel 1983. Il brano diventa un successo planetario, raggiungendo la vetta delle classifiche in diversi Paesi e consacrando Bonnie Tyler come una delle interpreti più amate della sua generazione. Nel corso della carriera ha attraversato diverse fasi musicali, spaziando dal rock melodico al pop, collaborando con numerosi artisti e pubblicando album capaci di mantenere vivo il suo rapporto con il pubblico internazionale. Ha rappresentato anche il Regno Unito all’Eurovision Song Contest del 2013 con il brano Believe in Me.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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